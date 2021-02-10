Китайская государственная корпорация космической науки и техники (CASC) объявила об успешном выводе автоматической межпланетной станции (АМС) "Тяньвэнь-1" на орбиту Марса.

Об этом информирует пресс-служба корпорации.

"10 февраля 2021 года в 19:52 первый зонд по исследованию Китая "Тяньвэнь-1", разработанный Китайской корпорацией космической науки и техники, совершил торможение и вышел на орбиту, тем сам став первым китайским спутником на орбите Марса. Выход на орбиту Марса - наш успех", - говорится в сообщении.

После выхода на орбиту до мая 2021 года станция будет детально снимать поверхность Марса для выбора наиболее подходящего места посадки. После этого посадочная платформа с легким 240-килограммовым марсоходом отделится от орбитального аппарата и высадится на Красную планету. По предварительным расчетам, зонд может приземлиться в южной части равнины Утопия в восточной части северного полушария Марса.

Цель этой миссии заключается в том, чтобы обнаружить следы жизни на планете и изучить возможности для ее колонизации человечеством. Срок работы марсохода составляет 90 марсианских суток (солов), которые на 2,7% дольше земных. Электропитания аппарата будут обеспечивать четыре панели солнечных батарей. Скорость движения аппарата достигает 200 метров в час.

Напомним, во вторник, 8 февраля, на орбиту Марса прибыл первый арабский спутник Al Amal ("Надежда"), запущенный ОАЭ летом 2020 года. В его задачи входит изучение климата на Красной планете и нижних слоев атмосферы, где формируется погода Марса, в том числе и пылевые бури.

Тем временем американский марсоход Perseverance ("Настойчивость") прибудет к Марсу уже 18 февраля. После своего прибытия на планету он попытается превратить углеродный газ в кислород.