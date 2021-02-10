В четверг, 11 февраля, очередной циклон принесет в Украину сложные погодные условия со снегопадами и дождями. В западных и северных регионах, а также в Винницкой, Черкасской, Полтавской областях ожидается значительный снег, налипание мокрого снега, местами гололед. В западных областях порывы ветра 15-20 м/с, метели (I уровень опасности,). В Карпатском регионе сильный дождь и мокрый снег (II уровень опасности). Об этом сообщает Укргидрометцентр.

Температура воздуха в ночные часы в южных регионах от 0 до +5 градусов тепла, на востоке 1-7 градусов мороза, на западе и в центре - до 4-10 градусов ниже ноля, на севере - до 12 градусов мороза. В четверг днем температура воздуха в южных регионах +5-12 градусов, в восточных регионах +3-5, на остальной территории страны -1-6 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

Ранее "Страна" писала о том, что завтра в Украину придет балканский циклон, морозы усилятся уже в воскресенье.

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