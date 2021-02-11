В конце следующей недели, 21 февраля (воскресенье), Украину накроет сильная магнитная буря - самая мощная с начала года. Именно в этот день заканчивает свое вращение ретроградный Меркурий.

Затем колебания ожидаются 22 февраля (вторник) и 1 марта (понедельник).

Следом наступит еще одно сильное геомагнитное возмущение. Это случится 6 марта (суббота).

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головные боли, дискомфорт в области сердца и желудка. Появится слабость, нервозность, внутренняя дрожь. Особенно в зоне риска женщины и люди со слабой нервной системой.

Чтобы сгладить эффект от магнитных бурь, рекомендовано не нервничать по пустякам и не лезть на рожон, пить зеленый чай с мятой и ромашкой, полезно питаться, умеренно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, радовать себя, испытывать хорошие эмоции.

В период геомагнитных колебаний лучшее времяпрепровождение - это досуг с книгой или просмотр позитивного фильма, уход за домашними растениями и животными. Не лишними будут баня, сауна, хаммам, бассейн. Спа, массаж и сон - самые лучшие в борьбе с солнечными волнениями.

График магнитных бурь февраль 2021 - март 2021

В нашем отдельном материале - подробный лунный календарь на февраль 2021 с советами астрологов.