Восход Солнца, на котором будут геомагнитные колебания. Фото с сайта pixabay.com

В конце следующей недели, 21 февраля (воскресенье), Украину накроет сильная магнитная буря - самая мощная с начала года. Именно в этот день заканчивает свое вращение ретроградный Меркурий

Затем колебания ожидаются 22 февраля (вторник) и 1 марта (понедельник).

Следом наступит еще одно сильное геомагнитное возмущение. Это случится 6 марта (суббота). 

Метеозависимые люди могут почувствовать недомогание, головные боли, дискомфорт в области сердца и желудка. Появится слабость, нервозность, внутренняя дрожь. Особенно в зоне риска женщины и люди со слабой нервной системой. 

Чтобы сгладить эффект от магнитных бурь, рекомендовано не нервничать по пустякам и не лезть на рожон, пить зеленый чай с мятой и ромашкой, полезно питаться, умеренно заниматься спортом, гулять на свежем воздухе, радовать себя, испытывать хорошие эмоции. 

В период геомагнитных колебаний лучшее времяпрепровождение - это досуг с книгой или просмотр позитивного фильма, уход за домашними растениями и животными. Не лишними будут баня, сауна, хаммам, бассейн. Спа, массаж и сон - самые лучшие в борьбе с солнечными волнениями. 

магнитные бури февраль март 2021

График магнитных бурь февраль 2021 - март 2021

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