Офис генерального прокурора обратился в Канаду для получение аудиофайла, который может свидетельствовать об умышленном факте катастрофы украинского самолета в Иране.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора на своей странице в Facebook в среду, 10 февраля.

В частности, был подготовлен запрос в Канаду об оказании международной правовой помощи по получению аудиозаписи, опубликованной канадским телерадиовещателем CBC News, на котором может содержаться информация о том, что украинский пассажирский самолет компании "МАУ", рейс PS 752, был, возможно, сбит в небе над Ираном преднамеренно.

"Надеемся, что Канада без лишних ожиданий предоставит Украине имеющиеся у них записи переговоров, которые были опубликованы в СМИ. Мы рассчитываем на получение аудиофайла, ведь процессы исследования записи и проведения фонетических экспертиз могут быть запущены параллельно в Канаде и в Украине. А, следовательно, и следствие пойдет более оперативно для быстрого установления истины и восстановления справедливости", - сообщил заместитель генерального прокурора Гюндуз Мамедов, добавив, что это будет уже четвертый запрос к канадской стороне.



Скриншот: facebook.com/pgo.gov.uа

Напомним, что в ночь с 7 на 8 января 2020 года вблизи столицы Ирана был сбит пассажирский самолет Boeing 737, который принадлежал авиакомпании МАУ. На борту находились 176 человек, из них 9 - члены экипажа. Среди погибших 11 украинцев, двое были пассажирами. Большинство жертв - из Ирана и Канады.

Стоит отметить, что ранее Иран передумал отдавать "черные ящики" сбитого самолета МАУ в Украину для расшифровки, но 5 июня в стране заявили о готовности начать переговоры по этому вопросу. После чего в Иране заявили, что Тегеран направит их в Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации, которое находится во Франции.

Также "Страна" рассказывала, как идет ее расследование катастрофы под Тегераном и почему семьям жертв крушения не платят компенсации.

В данный момент в Канаде изучают аудиозапись, на которой человек, которого источники опознают как министра иностранных дел Ирана, говорит, что уничтожение рейса PS752 могло быть преднамеренным актом.