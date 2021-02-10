Обвиняемый в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрей "Риффмастер" Антоненко останется в СИЗО как минимум до 2 апреля. Апелляционный суд Киева оставил в силе решение Шевченковского районного суда Киева о продлении фигуранту дела меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Коллегия судей постановила апелляционную жалобу.. оставить без удовлетворения.. заявления о взятии на поруки.. оставить без удовлетворения. Определение Шевченковского районного суда Киева, которым продлена мера пресечения в виде содержания под стражей Антоненко до 2 апреля 2021 года, оставить без изменений", - говорится в постановлении суда.

Журналист Павел Шеремет погиб в 2016 году, после того, как в центре Киева, взорвалась машина, за рулем которой он находился.

В декабре 2019 года правоохранители объявили подозрение в убийстве трем лицам: военной медсестре Яне Дугарь, волонтеру и детскому сосудистому кардиохирургу Юлии Кузьменко, а также музыканту и ветерану АТО Андрею Антоненко.

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