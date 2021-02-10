В Верховной Раде зарегистрирован законопроект, который предусматривает передачу 54-х несвойственных полномочий Кабинета министров центральным органам исполнительной власти или другим компетентным ведомствам.

Соответствующий законопроект обнародован на сайте правительства.

Согласно пояснительной записке к законопроекту №5052 о внесении изменений в некоторые законы о лишении Кабинета министров Украины несвойственных полномочий, проект разработан в рамках реализации стратегии реформирования государственного управления Украины и предусматривает внесение изменений в 30 законодательных актов.

По данным законопроекта, он предлагает внести изменения в Кодекс торгового мореплавания и передать право определять перечень морских портов, открытых для захода иностранных судов, от Кабинета министров центральному органу исполнительной власти, обеспечивающему формирование и реализующему государственную политику в сферах морского и речного транспорта.

В соответствии с предложенными изменениями в законе "О правовом режиме территории, подвергшейся радиоактивному загрязнению вследствие Чернобыльской катастрофы" Кабмин не будет определять порядок применения положений статьи 12 "Виды деятельности, запрещенные в зонах отчуждения и безусловного (обязательного) отселения". Эти функции передаются центральному органу исполнительной власти, который обеспечивает формирование и реализует государственную политику в сфере охраны окружающей природной среды и экологической безопасности.

В частности, изменения в закон "Об основах законодательства Украины об охране здоровья" предусматривают, что перечень категорий населения, которые должны проходить обязательные медицинские осмотры, периодичность, источники финансирования и порядок этих осмотров определяет не Кабмин, а центральный орган исполнительной власти, обеспечивающий формирование государственной политики в сфере здравоохранения.

Помимо этого законопроект предлагает Министерству обороны Украины по согласованию с Министерством внутренних дел, СБУ, Управлением государственной охраны, Службы внешней разведки, Государственной службы спецсвязи и центральным органом исполнительной власти, который обеспечивает формирование государственной политики в сфере охраны здоровья устанавливать порядок организации и проведения военно-врачебной экспертизы, что сегодня возложено на Кабинет министров.

Ранее "Страна" сообщала, что правительство одобрило законопроект об урезании своих же полномочий. Как указано в пояснительной записке, речь идет о лишении Кабмина "несвойственных ему функций", которыми он сейчас "перегружен".

Также напомним, что данное решение Кабинет Министров рассмотрел в ходе заседания 3 февраля.