Два российских бомбардировщика Ту-22м3 пролетели над нейтральными водами Черного моря. Их сопровождали истребители объединения ВВС и ПВО Южного военного округа РФ.

Видео полета поделилось агентство "Интерфакс" в среду, 10 февраля.

Так, длительность полета составила пять часов. В свою очередь Минобороны РФ утверждает, что летчики дальней авиации регулярно выполняют полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Тихого океана Черного и Балтийского морей.

Ту-22М3 - дальний сверхзвуковой ракетоносец-бомбардировщик (по кодификации НАТО: Backfire). Он предназначен для поражения морских и наземных целей управляемыми ракетами и авиационными бомбами.

Напомним, Украина предложила НАТО использовать воздушное пространство над Крымом. Ответственность за обслуживание воздушного движения в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) делегированы Киеву международными договорами.

Также сообщалось, что в декабре прошлого года российский Су-30 перехватил над Черным морем самолеты США и Франции.