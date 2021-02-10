Партия "Свобода" выдвинула экс-вице-спикера Руслана Кошулинского своим кандидатом на довыборах в Верховную Раду Украины по округу №87 (Ивано-Франковская область).

Об этом он сказал в комментарии "Стране".

"Мои документы уже в ЦИК, надеюсь, до конца недели меня зарегистрируют", - сказал Кошулинский.

Отметим, что с ноября 2010-го Кошулинский - председатель фракции ВО Свобода во Львовском горсовете. В октябре 2012 года он был избран народным депутатом Украины VII созыва от ВО Свобода (№12 в списке партии). На выборах был главой избирательного штаба Свободы. 13 декабря 2012-го избран заместителем председателя Верховной Рады Украины VII созыва (Владимира Рыбака).



Ранее "Страна" подробно писала о том, кто пойдет на выборы в Раду по освободившимся округам. В частности, уже тогда мы прогнозировали, что партия ОПЗЖ выдвинет на выборы в Херсонской области Егора Устинова.

Также напомним, что партия ОПЗЖ выдвинула генерального продюсера телеканала "112 Украина", который недавно попал под санкции СНБО, Артема Марчевского кандидатом на промежуточных выборах депутата Верховной Рады в избирательном округе № 50 (Донецкая область).