В США поделились реакцией бывшего президента страны Дональда Трампа на пропущенный звонок от главы РФ Владимира Путина.

Об этом сообщает The Independent.

В частности, реакцию Трампа раскрыли присутствующие при разговоре в фильме "Би-би-си". Экс-президент покраснел и отчитал подчиненных.

В материале рассказали, что о пропущенном звонке американскому лидеру рассказали во время встречи с бывшим премьер-министром Великобритании Терезой Мэй, приехавшей в Вашингтон после его инаугурации в январе 2017 года. Занимавшая тогда должность руководителя аппарата Фиона Маклауд Хилл рассказала, что в тот день Трамп вышел из себя.

Хилл вспомнила, что экс-глава Белого дома сначала сильно покраснел, а затем обрушился на присутствующих с гневной тирадой.

"Он сказал: "Вы говорите, что Владимир Путин звонил в Белый дом, и вы сообщаете мне об этом только сейчас, во время этого обеда?", - цитирует Трампа Фиона Маклауд Хилл. Она отметила, что у нее в тот момент было впечатление, что по столу пронеслось перекати-поле.

Хилл также рассказала, что за пару минут до того, как Трамп узнал о пропущенном звонке, Мэй спросила его, разговаривал ли он с российским лидером, о котором тот часто упоминал в ходе предвыборной кампании. Присутствовавший при разговоре тогдашний посол Соединенного Королевства в США Ким Дэррок пояснил, что Мэй планировала обсудить Путина с президентом Соединенных Штатов и поделиться своим мнением о нем.

Трамп, по словам посла США, заявил тогда, что не может поверить в то, что президента России с ним не соединили. "Путин - единственный человек в мире, который способен уничтожить Соединенные Штаты, и я не ответил на его звонок", - расстроился экс-президент.

Ранее мы сообщали, как прошел первый телефонный разговор Байдена в должности президента США с главой РФ. Страна" подробно разбиралась в итогах первых переговоров Байдена и Путина.

Также напомним, что советники Джо Байдена хотят выяснить, о чем говорил экс-президент США Дональд Трамп во время своих бесед с президентом РФ Владимиром Путиным. Информация о многих таких разговорах засекречена, однако нынешний глава государства может получить к ней доступ.