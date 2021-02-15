Эта неделя начнется под растущей Луной в Овне и при участии ретроградного Меркурия.

Велика вероятность, что у многих в ближайшие семь дней эмоции возьмут верх на разумом. Особенно это касается импульсивных и вспыльчивых людей, а также лидеров по натуре.

Что ждет знаки Зодиака - в гороскопе с 15 по 21 февраля.

В понедельник и во вторник удача и успех будут на стороне знаков из стихии Воздуха, а именно Близнецов, Весов, Водолеев. Они смогут решить сложные вопросы. Достигнут цели по работе. Дни пройдут в тонусе. Сопровождать конструктив в делах и мыслях будут бодрое настроение и хорошее самочувствие.

В среду фортуна повернется лицом к знакам стихии Земля: Тельцам, Девам и Козерогам. Такие люди как будто почувствуют внутренний толчок, который будет подвигать только вперед к новым вершинам. Сложатся деловые переговоры, соглашения по бизнесу и финансовые дела.

В четверг и в пятницу хорошие новости придут к "водным" знакам: Ракам, Скорпионам и Рыбам. Отсутствие новостей будет хорошей новостью. Не стоит отчаиваться, если не все задуманное сразу воплотится в жизнь. Вскоре вы узнаете, что так будет даже лучше, хотя сейчас вы и огорчаетесь.

Суббота и воскресенье окажутся лучшими днями недели для "огненных" знаков: Овнов, Львов и Стрельцов. Ожидается много романтики, любви. Те, у кого пока нет пары, смогут ее найди, поскольку будут особенно к этому располагать. Если у вас нет противопоказаний к алкоголю, то выпить немного для настроения пойдет на пользу.

В воскресенье, 21 февраля, ретроградный Меркурий заканчивает свое вращение. Возможно, вам казалось, что в последнее время все стало с ног на голову. Но этот период закончится, жизнь вернется на круги своя. Выходные знакам Зодиака рекомендовано провести или в одиночестве за любимым досугом, или же в кругу самых близких.

Также в выходные предстоит пережить очень сильную магнитную бурю, которая ожидается как раз 21 февраля. Не отправляйтесь в дальнюю дорогу и сохраняйте спокойствие.

Магнитные бури февраль - март 2021