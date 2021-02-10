Начальник Генштаба ВСУ Сергей Корнийчук заявил, что в Украине работают военные инструкторы из девяти государств, которые занимаются усовершенствованием знаний и навыков украинских военнослужащих.

Об этом он сообщил в ходе семинара ОБСЕ высокого уровня по военным доктринам, пишет "Укринформ".

"Положительным примером является деятельность в Украине начиная с 2015 года тренировочных миссий ведущих стран мира для повышения оперативных и боевых возможностей подразделений Вооруженных сил Украины. Сейчас в нашей стране развернуто четыре таких миссии - американская, британская, канадская и литовская. Наряду с ними инструкторы от еще пяти стран осуществляют подготовку личного состава украинского войска", - говорит Корнийчук.

В частности, только в рамках JMTG-U (Объединенная многонациональная группа по подготовке – Украина) с участием инструкторов из США подготовлено 13 батальонов (батальонно-тактических групп) и 8 бригад общей численностью свыше 9 тысяч человек.

А за последние пять лет с участием британских инструкторов (операция Орбитал) подготовлено свыше 22,5 тыс. военнослужащих ВСУ. Канадские инструкторы (операция Юнифайер) помогли с подготовкой еще свыше 15 тыс. украинских военнослужащих.

"Литовская же тренировочная миссия помогает нам готовить личный состав Сил специальных операций и механизированных, десантно-штурмовых подразделений, а также снайперов. Актуальной задачей этой миссии является воспитание лидеров из старшинско-сержантского состава", - рассказал начальник Генштаба.

По его словам, всестороннюю консультативно-совещательную помощь - от стратегического до тактического уровней, - которая предоставляется иностранными партнерами для разработки концептуальных основ развития украинской армии, руководящих документов по разным направлениям деятельности.

"С их помощью мы существенно продвинулись в направлении выполнения задачи по трансформации системы объединенного руководства сил обороны и управления Вооруженных сил Украины", - добавил Корнийчук.

Ранее "Страна" сообщала, что Верховная Рада одобрила допуск в Украину иностранных войск. Всего на межнациональные учения в Украине планируется потратить около 38 559 440 гривен, которые будут выделены из бюджета Минобороны.

Также напомним, как в Николаеве прошли британо-украинские военные учения Warrior Watcher-2020.