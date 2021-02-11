Буквально на следующий день после подписания меморандума о неповышении тарифов на коммуналку до конца нынешнего отопительного сезона, "Нафтогаз" повысил ценник на газ для коммунальщиков.

10 февраля НАК назвал тариф ПСО для производителей тепла для населения - 7,33 за куб без НДС и расходов на транспортировку. То есть, с всеми налогами и доставкой газ обойдется коммунальщикам порядка 10-11 гривен за куб. Тогда как цена для населения - 6,99 за куб с НДС, но без доставки. Если считать максимальный тариф на транспортировку (2,15 гривен за куб), то газ людям обойдется в 9,14 гривен за куб, н многие заплатят дешевле. Причем, ряд газовщиков пустили ценник для населения задним числом - уже с 1 января.

То есть, сложилась парадоксальная ситуация - когда цена по ПСО заметно выше, чем тариф на газ для населения.

Сами коммунальщики говорят, что "не потянут" новые ценники на газ даже с учетом обещанных властями компенсации.

"У нас в тарифе на отопление заложен газ по 8,55 гривен за куб. А газ придется покупать дороже 10 гривен. При этом выросли зарплаты и расходы на содержание сетей. Как жить до осени и дождаться обещанных компенсации, да и будут ли они", - сетуют в дом из региональных теплоэнерго.

И говорят, что будут вынуждены заложить убытки в тарифы на следующий отопительный сезон

"Страна" разбиралась, почему тарифы начали расти сразу же, как только их пообещали "не повышать".

Специальный ценник "Нафтогаза"

Мы уже писали о меморандуме, который 9 февраля подписали в Кабмине представители правительства, Офиса президента, НКРЭ, местного самоуправления.

Он содержит несколько пунктов. В частности, стороны обязались не повышать тарифы на отопление и горячую воду, компенсировать из государственной бюджета разницу в ценах на газ для теплокоммунэнерго (между той, что заложена в тариф и рыночной), не перекладывать расходы по газу на местные бюджеты и т.д. До 1 мая должны быть определены источники погашения долгов, а до 1 октября с коммунальщикам должны рассчитаться. "Нафтогаз" в свою очередь представит им отсрочу по разнице в тарифах.

Коммунальщики еще вчера достаточно осторожно отнеслись к обещаниям "все компенсировать".

А буквально на следующий день после подписания меморандума, 10 февраля "Нафтогаз" выкатил новый ценник по ПСО - 7,33 гривны за куб.

Это цена для коммунальщиков за январь. Стоит отметить, что НАК держал интригу почти две недели. По законодательству, он должен был обнародовать цену ПСО за прошлый месяц в конце января. Но тариф появился только 10 февраля, в аккурат после подписания меморандума.

Очевидно, что "Нафтогаз" взял паузу, чтобы не испортить торжественный момент - ведь обещать людям, что тарифы не вырастут после их повышения для производителей тепла было бы, как минимум, странно.

Кстати, сами коммунальщики прогнозировали рост цен. "По инсайдерской информации, цена на январь будет около 10 тысяч за тысячу кубов, а на февраль еще плюс 14%", - сказали нам в одном из региональных теплокоммунэнерго.

И, как видно, их опасения подтвердились.

Как и подозрения, что вся эта схема с тарифами затеяна не столько для людей, сколько для "Нафтогаза".

Ведь, если бы НАК продавал коммунальщикам газ по 6,99, как для населения, то не пришлось бы платить никакие компенсации "по разнице в тарифах". Но ценник для тепловиков почему-то оказался выше. Что позволит НАКу выгодно продать "лишний" газ (а в хранилищах его еще больше 20 млрд кубов) фактически за бюджетный счет (компенсации из бюджета перечислят коммунальные предприятиям, а они - заплатят "Нафтогазу").

Придется платить

Но, как отмечает аналитик Института стратегических исследований Юрий Корольчук, уже в следующем сезоне ТКЕ будут вынуждены резко повысить тарифы, заложив в них потери, которые получают в этом сезоне.

Также они считает, что местные власти, вопреки обещаниям Кабмина "не запускать руку в местные бюджеты", не обойтись без затрат. Ведь долги за газ коммунальщики накапливают уже сейчас, а компенсации будут непонятно когда.

"Лето у нас, судя по всему, будет веселое. Весной с окончанием отопительного сезона перестанут поступать платежи от населения. Люди не платят за тепло после того как выключат батареи, даже если есть долги. А они есть - у нас плюс 50 млн с начала сезона. С чего ремонтировать сети и платить зарплаты - непонятно", - говорит наш источник в региональном теплоэнерго. То есть, чтобы провести подготовку к следующему отопительному сезону, местные власти будут вынуждены субсидировать коммунальщиков из городских бюджетов. Ну или заведомо провалить следующий отопительный сезон.