Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия Навальная улетела из России в Германию.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Так, согласно данным источника агентства, Юлия Навальная улетела из московского аэропорта "Домодедово" в крупнейший немецкий аэропорт Франкфурт-на-Майне.

Напомним, 2 февраля, Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к трем с половиной годам колонии. Что будет после этого в России и как отреагировал на арест политика остальной мир подробно писала "Страна".

С конца лета 2020 года он находился в Германии, куда его перевезли на лечение после отравления. В декабре Навального объявили в федеральный розыск за нарушение условий испытательного срока, назначенного ему по делу "Ив Роше".

Также сообщалось, что Юлию Навальную за участие в акции протеста штрафовали на 20 тыс. рублей. Ее задержали на митинге в поддержку Навального в Москве, но отпустили после составления протокола.