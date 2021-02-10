Журналисты закрытых оппозиционных телеканалов провели пресс-конференцию. В ней приняли участие журналисты телеканалов 112 - Юлия Колтак, NewsOne - Виталий Дикий и ZIK - Андрей Лащ.

Они уверены, что закрыв три канала в обход закона, власть дала зеленый свет радикалам.

"Теперь радикалы как и власть действуют в обход закона, они угрожают журналистам, зная, что им за это ничего не будет. В интернете уже публикуют открытые списки с данными сотрудников телеканалов 112, NewsOne и ZIK. Журналистам этих телеканалов уже начали поступать угрозы, а власть в свою очередь не реагирует",- заявляют журналисты.

На вопрос "Страны" о слухах о том, что в ближайшее время будет создан новый телеканал, соучредителями которого станут сами журналисты закрытых каналов, журналисты ответили следующее:

"У нас большие планы, наши большие коллективы трех телеканалов не планируют исчезать с экранов. У нас очень много талантливых журналистов, ведущих, операторов и других специалистов. У нас амбициозные планы".

Ранее "Страна" писала о том, что оппозиционные телеканалы закрыли после анонимного вброса об угольном бизнесе в "ДНР" нардепа Козака.

Также мы публиковали полный перечень гостей эфиров ZIK, NewsOne и 112, которые одобрили запрет этих телеканалов.