В среду, 10 февраля, йеменские повстанцы-хуситы с помощью беспилотников атаковали аэропорт "Абха" в Саудовской Аравии. На взлетно-посадочной полосе загорелся гражданский самолет.

Об этом сообщает Associated Press.

Пожарным удалось взять пожар под контроль, однако о возможных жертвах в результате нападения не сообщается. Ответственность за атаку взяли на себя поддерживаемые Ираном хуситы, а официальный представитель военного ведомства сказал, что группа использовала четыре беспилотных летательных аппарата с бомбами.

Представитель ведущей борьбу против хуситов арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией Туркиа аль-Малики заявил, что принимаются меры для защиты мирных жителей.

Ранее в среду государственное телевидение Саудовской Аравии сообщило о перехвате двух вооруженных беспилотников, запущенных в сторону юга Саудовской Аравии. Аль-Малики сказал, что целью атаки были мирные жители и гражданская инфраструктура. Коалиция перехватывает дроны хуситов уже третий раз на этой неделе.

Отметим, что вооруженный конфликт в Йемене продолжается с марта 2014 года. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией поддерживает войска йеменского президента Абда Раббо Мансура Хади в их противостоянии с повстанцами-хуситами, контролирующими часть страны. На Западе заявляют, что мятежников поддерживает Иран.

Также мы писали о том, что в конце прошлого года в аэропорту столицы Йемена атаковали самолет с новым правительством страны.