На чемпионате мира по конькобежному спорту и шорт-треку гимн России, из-за санкций Спортивного арбитражного суда, заменит классическая музыка композитора Петра Чайковского.

Об этом сообщает sportbox.ru, со ссылкой на слова директора Союза конькобежцев России (СКР) Варвары Барышевой.

Международный союз конькобежцев (ISU) позволил выбрать на согласование любую музыкальную тему, которая будет звучать на награждении российских спортсменов. После совета с командой выбор пал на Чайковского.

"Решили выбрать музыкальную тему из 1-го концерта Петра Ильича Чайковского, и ISU нам ее согласовал. Она будет звучать на награждении наших спортсменов на чемпионатах мира по конькобежному спорту и шорт-треку. Нам хотелось, чтобы музыка была торжественной, узнаваемой во всем мире и при этом отсылала к богатейшему культурному наследию нашей страны", - сказала Барышева.

Напомним, 17 декабря 2020 года Спортивный арбитражный суд (CAS) обнародовал решение по спору между Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и Российским антидопинговым агентством (РУСАДА).

Согласно решению этой инстанции, из-за нарушений антидопинговых правил со стороны российских спортсменов они не смогут выступать на крупных международных соревнованиях под своим флагом до 16 декабря 2022 года. Также суд постановил, что в этот период не может использоваться российский гимн.

Также сообщалось, что в декабре 2019 года WADA лишил российские спортивные федерации права участвовать в крупных международных турнирах, включая олимпиады и чемпионаты мира до 2023 года.