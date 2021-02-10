Вспышка сальмонеллеза произошла в студенческом общежитии Луцкого национального технического университета. С симптомами острой кишечной инфекции госпитализированы уже пятеро студентов.

Об этом сообщается на сайте Волынского областного лабораторного центра Министерства здравоохранения Украины.

Состояние госпитализированных студентов оценивается как средней степени тяжести. То, что болезнь была вызвана сальмонеллой установили по результатам бактериологического обследования.

Эпидемиологическое расследование показало, что вспышка имеет бытовой характер: заболевшие употребляли привезенные из дома мясные блюда домашнего приготовления. По словам студентов, блюда хранились в холодильнике.

В столовых и других заведениях общественного питания пострадавшие не питались

Ранее "Страна" писала о том, что в детском саду Черноморска вспышка сальмонеллеза, полиция открыла дело.

Также мы сообщали, что в МОЗ подсчитали, как часто украинцы болеют сальмонеллезом в городах и селах.