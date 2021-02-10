Представители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему главе правления одного из коммерческих банков в растрате денег вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 10 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что один из топ-менеджеров банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", - говорится в пресс-центре.

Согласно данным правоохранителей, в СБУ задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн.

В данный момент по месту жительства экс-главы правления его уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным "РБК-Украина", речь идет о бывшем главе правления банка "Аркада". С декабря 2019 по сентябрь 2020 года должность главы правления банка "Аркада" занимала Татьяна Ковальчук, до нее на этом посту был крупнейший акционер банка Константин Паливода, который стал президентом банка.



Ранее "Страна" сообщала, что дело о растрате на 23 млн грн бывшим замом главы МЧС передали в суд. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Также напомним, что экс-главу Херсонской ТЭЦ за растрату почти 9 миллионов посадили на 5 лет. В ходе следствия было установлено, что руководитель предприятия злоупотребил служебным положением и предоставил компании "Квадро-Финанс" 8,7 млн грн беспроцентного денежного пособия.