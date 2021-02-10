По месту жительства экс-главы правления его уведомили о подозрении в преступлении. Фото: СБУ

Представители Службы безопасности Украины сообщили о подозрении бывшему главе правления одного из коммерческих банков в растрате денег вкладчиков.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ в среду, 10 февраля.

"Оперативники спецслужбы установили, что один из топ-менеджеров банка разработал противоправную схему вывода средств вкладчиков из фондов финансирования строительства. Злоумышленник потратил деньги из резервного фонда, незаконно переводя их на счета двух связанных с банком компаний", - говорится в пресс-центре.

Согласно данным правоохранителей, в СБУ задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн.

В данный момент по месту жительства экс-главы правления его уведомили о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

По данным "РБК-Украина", речь идет о бывшем главе правления банка "Аркада". С декабря 2019 по сентябрь 2020 года должность главы правления банка "Аркада" занимала Татьяна Ковальчук, до нее на этом посту был крупнейший акционер банка Константин Паливода, который стал президентом банка.
Фото: в СБУ задокументировали, что действия фигуранта нанесли вкладчикам банка убытки более чем 22 млн грн
Ранее "Страна" сообщала, что дело о растрате на 23 млн грн бывшим замом главы МЧС передали в суд. Бывший министр обвиняется в злоупотреблении властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Также напомним, что экс-главу Херсонской ТЭЦ за растрату почти 9 миллионов посадили на 5 лет. В ходе следствия было установлено, что руководитель предприятия злоупотребил служебным положением и предоставил компании "Квадро-Финанс" 8,7 млн грн беспроцентного денежного пособия.

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