В июле 2019 года Рудольф Джулиани, адвокат экс-президента США Дональда Трампа, звонил в Офис президента Украины и добивался от его представителей проверки Хантера Байдена - сына Джо Байдена.

Об этом со ссылкой на стенограмму переговоров сообщает Time.

Запись предоставил помощник президента Украины Игорь Новиков. Он, как и нынешний глава Офиса президента Андрей Ермак, был участником этого разговора с Джулиани. По словам Новикова, звонок адвоката Трампа "ввел его в состояние шока".

Из стенограммы следует, что Джулиани не просил о конкретной услуге, но добивался проверки сына Байдена Хантера, который в свое время входил в совет директоров газовой компании "Бурисма", что могло бы помочь Трампу переизбраться на второй срок.

Так, адвокат экс-президента США просил продолжить расследование уголовного дела и говорил, что его "не интересуют люди, которые лгут или преувеличивают". Также он хотел услышать, что на дело поставят прокурора, который найдет доказательства против Байдена-младшего.

По информации издания, уже через три дня Трамп в телефонном разговоре с Зеленским просил его о расследовании в отношении Байдена и его сына. На сегодня американская прокуратура расследует эти события, и как минимум два украинских чиновника подтвердили, что обсуждали Джулиани со следователями в Южном округе Нью-Йорка.

Напомним, после обнародования информации о звонке Трампа Зеленскому демократы в Палате представителей инициировали процедуру импичмента Дональда Трампа.

Также мы писали о том, что по информации украинского дипломата Телиженко, Ермак обещал Джулиани начать расследование против сына Байдена.