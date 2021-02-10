Продажа американского сегмента популярной социальной сети TikTok, которая принадлежит китайской компании ByteDance и американским фирмам Oracle Corp. и Walmart Inc., отложена на неопределенный срок. Это связано с тем, что данную сделку инициировал бывший президент США Дональд Трамп, а нынешний лидер - Джо Байден пересматривает решение предшественника.

Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, обсуждения между представителями национальной безопасности США и компанией ByteDance продолжаются. Разговоры были сосредоточены на безопасности данных и способах предотвращения доступа китайского правительства к информации, которую TikTok собирает об американских пользователях.

Администрация новоизбранного президента Байдена оценит и после решит, представляет ли опасность приложение ТикТок.

"Мы планируем разработать комплексный подход к защите данных США, который устраняет весь спектр угроз, с которыми мы сталкиваемся. Это включает риск, связанный с китайскими приложениями и другим программным обеспечением, работающим в США. В ближайшие месяцы мы планируем рассмотреть конкретные дела в свете всестороннего понимания рисков, с которыми мы сталкиваемся", - заявила представитель Совета национальной безопасности Эмили Хорн.

Напомним, 7 августа 2020 года Дональд Трамп подписал указ против китайского сервиса TikTok, которым владеет компания ByteDance. После чего власти США заявляли, что намерены с 12 ноября ввести жесткие ограничения на работу TikTok, если к этому моменту не будет заключена сделка по продаже американского сегмента социальной сети.

Согласно решению Трампа, единственный вариант продолжения работы приложения на территории США заключался в продаже TikTok американским компаниям.

Однако позже в США решили не запрещать китайское приложение TikTok и заявили, что приказ о закрытии соцсети не вступит в силу в ожидании дальнейших юридических изменений.