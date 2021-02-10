Киев находится во власти циклона, который добавит ему снега, а затем переместится на восток страны. А в четверг ожидается приход нового циклона с Балкан.

Об этом на своей странице в соцсети написала синоптик Наталья Диденко.

"Опять у нас - циклон и снова - где снег, где дождь. Западная часть Украины получила передышку от циклона, любуется пейзажами. Циклон еще досыпает снега в Киеве, движется дальше, на восток. Скоро снег прекратится в столице", - говорится в сообщении.

Температура воздуха сегодня в Украине поражала своим разбегом - от +9 на Закарпатье, +12 в Крыму до -6-8 градусов на севере.

"Собирается к нам в гости очередной циклон с Балкан - завтра уже придет! С воскресенья, похоже, циклоны угомонятся, но усилятся существенно морозы", - прогнозирует синоптик.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев накроют метры снега, аномальные морозы и низкое давление.

Также мы сообщали, что в четверг Украину продолжит заметать снег и публиковали карту прогноза погоды по областям.