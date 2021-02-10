57% украинцев не стали бы вакцинироваться от Covid-19, даже если это было бы бесплатно. При этом в случае решения все же сделать прививку от коронавируса большинство не стали бы платить за нее. Те, кто готов потратить деньги, в основном считают приемлемой ценой 300-500 гривен.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Research & Branding Group.

Социологи с 20 января по 1 февраля опросили 1 802 респондента старше 18 лет, проживающих по всей территории Украины, кроме неподконтрольной части Донбасса и аннексированного Крыма.

Оказалось, что большинство украинцев (в случае принятия решения вакцинироваться) предпочли бы бесплатную вакцинацию (44%). Среди озвученных приемлемых сумм, которые они готовы потратить, участники опроса чаще всего (в 10% случаев) назывался интервал в пределах 300-500 грн Меньшие суммы считают приемлемыми 13% опрошенных: 6% - до 100 грн и 7% - до 300 грн Больше готовы заплатить 9% опрошенных: 5% - до 1000 грн, 3% - до 1500 грн и 1% - более 1500 грн Каждый четвертый опрошенный (25%) не определился с возможной приемлемой для него ценой вакцинации.

Социологи выяснили, что в Украине растет число тех, кто не стал бы вакцинироваться даже бесплатно. По состоянию на начало 2021 года это 57% опрошенных. Всего 4 месяца назад, в сентябре 2020 года, таких респондентов было 50%, в июне-2020 - 51%.

По результатам опроса 29% украинцев в январе 2021 года готовы сделать прививку от коронавируса (в сентябре 2020 года - 35%, в июне-2020 - 41%). Еще 14% опрошенных не определились в данном вопросе.

Готовность вакцинироваться зависит от разных факторов: цены, эффективности вакцины, страны и компании производителя. Определяющим критерием выбора вакцины является ее подтвержденная эффективность (52%). Далее с большим отрывом следуют страна (12%) и компания-производитель (8%).

Цена вакцины имеет первоочередное значение только для 2% опрошенных. Для 15% жителей страны ни один критерий выбора вакцины не является определяющим, а 11% - не определились.

Напомним, ранее социологи выяснили, что китайской вакцине доверяет всего 6% украинцев.

Также мы писали о том, что Степанов списал недоверие украинцев к китайской вакцине от коронавируса на их менталитет.