В текущем году на дорогах Украины появится более двухсот новых камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения. Больше всего камер появится на дороге "Киев- Чоп" (49 новых комплексов автоматической фиксации).

Об этом сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков в своем Twitter-аккаунте в среду, 10 февраля.

"Еще больше безопасности на дорогах. В этом году планируется установить 220 камер фотовидеофиксации по Украине. За 8 месяцев 2020-го на участках работы 48 комплексов автофиксации нарушений ПДД количество ДТП с пострадавшими уменьшилось втрое. +210 млн.грн. в бюджет", - написал глава МВД.

Согласно инфографике министра, среди дорог Украины больше всего новых камер установят на дороге "Киев-Чоп", а среди областей, больше всего новых комплексов автоматической фиксации будет установлено во Львовской, а меньше всего - в Луганской области.

Напомним, 12 марта 2020 года Аваков запустил аналитический центр безопасности дорожного движения и презентовал систему видеофиксации административных правонарушений. После этого, с 1 июня Киеве и области официально заработали камеры автофиксации превышения скорости.

Также сообщалось, что за два первых месяца работы камер видеофиксации нарушители ПДД направили в бюджет более 72 млн гривен. За превышение скорости более чем на 20 км/ч штраф составляет 255 грн, а более чем на 50 км/ч - 510 грн. Оплатить его можно в течение 30 дней с даты вступления постановления в законную силу, и в первые 10 дней действует скидка 50%.