Глава Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник заявил, что есть наличие ряда объективных причин, которые осложняют ситуацию с доставкой в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) главы Окружного административного суда Киева (ОАСК) Павла Вовка для избрания меры пресечения.

Об этом он сообщил в ходе брифинга сегодня, 10 февраля.

В частности, комментируя ситуацию с решением суда о повторном принудительном приводе Вовка в суд для избрания ему меры пресечения, Сытник напомнил, что в деле судьи ОАСК "НАБУ и САП фактически одни против огромной системы других органов".

"Ситуация усугубляется тем, что у нас отсутствует руководитель САП. Максим (ио руководителя САП Максим Грищук - Ред.) не имеет права подписывать целый ряд процессуальных документов, которые касаются специальных субъектов, в том числе и судей. И тут, к сожалению, на сегодняшний день, мы полностью зависим от Офиса генерального прокурора", - говорит Сытник, добавив, что прогнозировать, что будет дальше НАБУ не может.

Помимо этого глава НАБУ рассказал, что этим также осложняется и доставка в суд Вовка для избрания ему меры пресечения.

"Есть решение о принудительном приводе, которое прокомментировано одним из подозреваемых, он сказал, что фактически плевать на него хотел, потому что считает его незаконным. Но вопрос заключается в том, что чтобы выполнить принудительный привод, нам надо понимать, где человек находится", - сообщил Сытник.

Также он напомним, что также сложности по этому делу и с продлением срока досудебного расследования, поскольку решение принимается в Офисе генпрокурора.

"Мы просили продлить срок расследования на 6 месяцев, нам продлили на 2 месяца, и опять-таки это много в чем ограничивает", - сказал директор НАБУ.



Напомним, что глава Окружного админсуда Киева (ОАСК) Павел Вовк не явился на заседания ВАКС, где ему должны были избрать меру пресечения по делу о захвате власти. Он считает решение ВАКС о принудительном приводе его в суд "странным" и незаконным.

Ранее "Страна" подробно разбирала ситуацию, которая сложилась вокруг ОАСК и судьи Вовка в своем материале.