В Министерстве здравоохранения Украины утвердили изменения к инструкции медицинского применения лекарственного средства "Дексаметазон-Дарница". Теперь раствор препарата показан для лечения пациентов с коронавирусной болезнью, которые нуждаются в дополнительной кислородной терапии.

Соответствующий документ обнародован на сайте Государственного экспертного центра Минздрава Украины.

Так, раствор для инъекций, 1 мл / 4 мг, показан для лечения коронавирусной болезни у пациентов, которые нуждаются в кислородной терапии дополнительно. Также "Дексаметазон" включен в действующий Протокол "Оказание медицинской помощи для лечения коронавирусной болезни (Сovid-19)", утвержденный приказом Минздрава.

Напомним, "Дексаметазон" стал первым средством показавшим свою эффективность при лечении тяжелой формы Covid-19.

Что известно о данном медицинском препарате и действительно ли он является панацеей ранее подробно разбиралась "Страна". "Дексаметазон" стал частью самого масштабного в мире тестирования уже существующих лекарств от коронавируса. То есть препарат не является новинкой, он не был изготовлен или открыт специально для лечения Covid-19. Это давно известный глюкокортикостероид (стероидный препарат, обладающий свойствами гормонов коры надпочечников).