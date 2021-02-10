Вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников заявил, что уровень смертности от Covid-19 на неподконтрольной территории Донбасса значительно выше, чем где-либо в мире.

Об этом Резников заявил в среду, 10 февраля, во время форума "Украина 30".

"Даже по той статистике, которую я могу вам сегодня дать, которая обнародована, из открытых источников, и даже самими оккупационными администрациями, видно, что уровень летальности от Covid в ОРДЛО значительно выше, чем где-либо в мире. Оккупационная администрация в Донецке, например, публикует статистику, согласно с которой летальность от Covid - 8,6%. Это в 4,5 раза выше, чем на свободной территории Донетчины и в среднем по Украине. В ноябре-декабре летальность вообще составляла 11%. То есть, каждый 9-й умирал от этого заболевания, и это не учитывая тех, кто умер от пневмонии, которую они также скрывают, и которая на самом деле - настоящий Covid", - сказал Резников.

Также министр заявил, что в Луганске уровень летальности - 8,7%. По мнению Резникова, такие показатели говорят о том, что люди на неподконтрольных территориях Донбасса не имеют возможности получить медицинскую помощь, а также о том, что там низкий уровень тестирования на коронавирус.

"С одной стороны это говорит о том, что люди просто не имеют возможности получить элементарную помощь, нет лекарств, нет врачей, а с другой стороны - что уровень тестирования у них очень низкий, тестируют только тех, кто имеет ярко выраженные симптомы. Подчеркиваю, и на этом фоне оккупационные администрации блокируют КПВВ. Это можно назвать медицинским геноцидом, это настоящий захват заложников, без преувеличения", - заявил Резников.

По словам вице-премьера, в аннексированном Крыму сохраняется очень сложная ситуация с лекарствами.

"Россия с одной стороны ограничивает движение через КПВВ, чтобы люди не могли ездить и покупать лекарства в свободной Украине, а с другой - российские военные и ФСБ-шники отбирают у людей, как они называют, "нелегальные лекарства" на КПВВ", - сказал Алексей Резников.

Также он заявил, что в неподконтрольных Киеву частях Донецкой и Луганской областей может случиться коллапс экономики и социальной сферы.

"Огромные долги по зарплатам, закрываются предприятия, цены стремительно растут. С 1 февраля на 20-30% повышены коммунальные тарифы, летом они вырастут еще на 25-50%", - заявил Резников.

По его мнению, Россия использует Covid-19, чтобы разорвать связи между неподконтрольными территориями и Украиной, что ухудшает условия для реинтеграции, а также уменьшает человеческий контакт.

Напомним, фактически пересечь линию разграничения на Донбассе можно лишь на двух пунктах пропуска. В Луганской области функционирует КПВВ "Станица Луганская", а в Донецкой - КПВВ "Новотроицкое", однако второй работает не каждый день.

Также мы писали о том, что в "ДНР" и "ЛНР" уже началась вакцинация от коронавируса.

В Украине старт вакцинации от коронавируса обещают в течение февраля.