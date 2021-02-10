Украина предложила НАТО проводить воздушные операции в пространстве над Крымом, поскольку ответственность за обслуживание воздушного движения в Симферопольском районе полетной информации (РПИ) делегированы Киеву международными договорами.

Об этом сообщается на сайте Министерства инфраструктуры.

Этот вопрос обсуждался в процессе переговоров главы ведомства Владислава Криклия с заместителем генсекретаря НАТО по вопросам оборонной политики и планирования Патриком Тернером в рамках рабочего визита правительственной делегации Украины в Брюссель.

Криклий заявил, что Украина придерживается выбранного курса на интеграцию в евроатлантические системы коллективной безопасности. А одним из важных направлений такой интеграции является участие Украины в программе НАТО по обмену данными о воздушном движении.

По его словам, в современных условиях важно усиливать контроль гражданского воздушного движения и реагировать на кризисные ситуации в районе Черного моря и зоны ООС.

"Принимая во внимание обновленный бюллетень EASA о безопасности полетов в Симферопольском районе полетной информации и отмену ограничений Федерального управления гражданской авиации США на полеты в Симферопольском РПИ, мы предлагаем использовать эту часть воздушного пространства для воздушных операций НАТО по транспортировке войск, оборудования, грузов и тому подобное. Надеемся на поддержку НАТО в мониторинге воздушной ситуации вдоль границы с Россией", - заявил Криклий.

Во время встречи стороны также обсудили участие Мининфраструктуры в процессе подготовки проведения совместных учений Украина-НАТО в Черном море Coherent Resilience 2021, а также в процессе создания в Украине национальной системы устойчивости.

Кроме того, Криклий и Тернер обсудили возможное сотрудничество в области кибернетики.

Ранее "Страна" писала о том, что по данным Минобороны, ВСУ приблизились к стандартам НАТО после завершения первого этапа реформирования.

Также мы сообщали, что за год число сторонников НАТО в Украине уменьшилось с 53% до 42%.