Кабмин за ближайшие два месяца подготовит и покажет часть законопроектов по развитию экономики подконтрольной Киеву территории Донецкой и Луганской областей.

Об этом в среду, 10 февраля во время форума "Украина 30" сообщил вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

"Мы разрабатываем стратегию развития Донецкой и Луганской областей Украины. Правительство утвердило в декабре соответствующую концепцию. В течение двух месяцев мы планируем представить первую часть соответствующих законопроектов", - сказал Резников.

По словам министра, "главная задача заключается в обеспечении экономического роста местных громад подконтрольных Киеву территорий Донбасса".

Резников считает, что экономический рост поможет повысить уровень медицинской помощи, которую оказывают местному населению медицинские учреждения.

Напомним, в декабре 2020 года Кабмин утвердил концепцию развития Донецкой и Луганской областей. Среди проблем региона, которые планирует решить правительство, - упадок угольной промышленности, резкое уменьшение количества предприятий и рост безработицы.

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