Продолжительность ремонта энергоблока №2 Хмельницкой АЭС НАЭК "Энергоатом" сократил более чем на месяц, чтобы компенсировать неработающие мощности в период значительного похолодания.

Об этом сообщается на сайте компании.

"В январе для прохождения холодов пришлось продлить действие энергоблока №1 Запорожской АЭС перед его выводом в ремонт. И в течение двух недель ЗАЭС - крупнейшая в Европе атомная станция - работала на историческом максимуме мощности, обеспечивая Объединенную энергосистему 5750 МВт электроэнергии в сутки", - сказал руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

Также он отметил, что для предотвращения коллапса Объединенной энергосистемы Украины, "Энергоатом" решил оптимизировать свою ремонтную программу. На данный момент продолжаются пусковые работы на 2-м энергоблоке Хмельницкой атомной станции, по словам главы компании, до конца текущей недели он будет подключен к ОЭС Украины .

"Ремонтные работы на этом энергоблоке мы сократили почти на месяц. Это придаст еще 1000 МВт в энергосистему. Надеемся, что это решит все вопросы, возникшие с нехваткой электроэнергии в стране", - заявил Котин.

Напомним, 10 февраля НАБУ проводит обыски в центральном офисе "Энергоатома".

Также сообщалось, что в сентябре прошлого года Зеленский поручил передать управление "Энергоатомом" Кабмину.