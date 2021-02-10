Мэр Днепра Борис Филатов рассказал "Стране" почему было принято решение уволить 655 сотрудников мэрии. По его словам, эти люди не были "дармоедами", но городской бюджет не может содержать такое количество людей, так как по факту зарплату они получают из карманов налогоплательщиков.

"Я благодарен людям, которые работали, но жизнь не стоит на месте, и рынок труда меняется. Это позволит сэкономить десятки миллионов гривен. Уволили людей буквально из каждого департамента, без исключения, речь идет о сотрудниках коммунальных предприятий. В первую очередь, речь идет об административном персонале.

Приведу простой пример, у нас есть коммунальное предприятие: первое занимается светофорами, дорожной инфраструктурой, второе - водными причалами, третье - остановками общественного транспорта. Их просто слили в одно коммунальное предприятие и уволили 27% людей. То есть, там не нужны многочисленные директора, бухгалтеры и завхозы - для этого достаточно одного директора в одном коммунальном предприятии, который бы командовал всем, а не три директора на каждое направление.

Кроме этого, уволено большое количество сотрудников райисполкомов, у нас нет районных советов в городе, так как мы их ликвидировали еще в прошлой каденции, а у нас появились райадминистрации в подчинении мэру. Соответственно, там сокращения тоже большие. Кроме этого, некоторые райисполкомы мы полностью сократили.

Например, в двух районах у нас одна райадминистрация и этого будет вполне достаточно для полноценной работы", - отметил Филатов.

Также он заявил, что по возможности уволенным сотрудникам будут предлагать альтернативное трудоустройство или давать рекомендательные письма.

Мэр Днепра анонсировал уже следующие этапы оптимизации.

"С учетом того, что город дал мне серьезный кредит доверия - болезненные решения я хочу принять в этом году. Мы по этому поводу коммуницируем с людьми. Это не то, что я всех уволил, сижу и радуюсь, какой я сильный мэр. Сейчас именно то время, когда придется резать по живому, но мы идем с хирургической точностью. Дальше будем оптимизировать спортивные школы, библиотеки, дома культуры. При этом без сокращения сервисов для людей.

Вот, например, у нас десять домов культуры в городе, везде есть директор и административный персонал. Иногда директора злоупотребляют властью, сдают помещения в аренду частным компаниям за деньги в "конвертах". Мы хотим создать одно коммунальное предприятие под условным названием "Артпространство", и чтобы все остальные дворцы культуры были филиалами одного коммунального предприятия. При этом поселковые дома культуры никто закрывать не будет, так как туда ходят дети, а до центра ехать полтора часа", - рассказал мэр Днепра.

Ранее "Страна" сообщала, что НАБУ и ГБР закрыли уголовные дела о недостоверных данных в декларациях Филатова и Павелко.