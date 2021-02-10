Бывшим народным депутатам от фракции "Блок Петра Порошенко" Игорю Кононенко и Александру Грановскому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) подготовило проекты подозрений.

Об этом сообщает директор НАБУ в ходе брифинга сегодня, 10 февраля.

"Такие производства (относительно экс-нардепов Кононенко и Грановского - Ред.) есть, есть даже проекты подозрений, но у нас с прокурорами разное видение относительно объема доказательств", - говорит Артем Сытник.

Telegram-канал "Политика страны" прокомментировал данное решение НАБУ.

"Очередное цирковое представление от главы НАБУ Артема Сытника - якобы Бюро подготовило подозрения соратникам Порошенко Кононенко и Грановскому, но прокуроры их не согласовывают. Кононенко и Грановский находятся за границей. И им эти подозрения абсолютно безразличны. Даже объявление их в розыск, как показывает практика, мало что меняет. Решения блокируется через суды - лило украинские, либо в стране пребывания. О подозрениях же против находящихся в Украине Порошенко и Яценюка от НАБУ ничего не слышно", - говорится в сообщении.





Ранее "Страна" сообщала, что дело о частной фирме "Аркона Газ-Энергия" касается получением ею в 2018 году за бесценок крупного месторождения нефти и газа.

Позже НАБУ вызывало на допрос по этому делу бывшего заместителя председателя фракции "Блок Петра Порошенко", народного депутата восьмого созыва Игоря Кононенко в рамках дела о частной фирме "Аркона Газ-Энергия".

Также напомним, что Игорь Кононенко прокомментировал вызов на допрос в НАБУ. По его словам, о вызове он узнал из СМИ и не смог прибыть в Бюро, так как проходил лечение.