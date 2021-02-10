Евросоюз может исключить из санкционного списка Александра Януковича, сына экс-президента Украины Виктора Януковича, а также бывшего и.о. премьер-министра Сергея Арбузова и экс-министра образования Дмитрия Табачника.

Об этом в Twitter сообщил брюссельский корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича, Александра, и, возможно, нескольких других лиц, таких как бывший и.о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать эти шаги", - написал Рикард Джозвяк.

Напомним, в прошлом году ходили слухи, что из санкционного списка ЕС хотят исключить Азарова, Ставицкого и сына Януковича.

Также мы писали о том, что недавно ФГВФЛ завершил процесс ликвидации банка сына Януковича.