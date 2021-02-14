Сегодня воскресенье, 14 февраля, когда Луна находится в знаке Овен. В этот день всем представителям знаков Зодиака будет легко поддаться соблазнам и грехопадению. В отношении некоторых действий вскоре придет сожаление.

По лунному календарю День Валентина считается не подходящим для романтических свиданий, особенно если вы ждете от этого дня чересчур многого и возлагаете на этот праздник большие надежды. В 4-й лунный день большинство людей будут склонны к апатии, из-за чего любой романтический настрой может сводиться на нет.

Овен (21 марта - 20 апреля)

Овнам только предстоит влюбиться в этом году (судьбоносная встреча намечается на июнь-июль), поэтому прогноз на 14 февраля касается в большей степени оседлых и семейных представителей знака. Попробуйте по-новому взглянуть на своего любимого человека. Вы можете испытать такую страсть, которую не сможете сдержать.

Вторым половинкам Овнов звезды советуют не переусердствовать с вызыванием полезной ревности и роковизной в своем образе. Прежде чем сделать что-то дико веселое или экстремальное, хорошенько подумайте, как это будет воспринято не только вашей парой, но и окружением.

Телец (21 апреля - 21 мая)

Тельцы ценят семью и домашний уют, поэтому звезды советуют вам подумать над тем, чтобы узаконить свои отношения. Если свадьбу вы решите играть не сегодня, подумайте об июне-июле как о подходящем периоде. Даты можете выбрать среди самых удачных свадебных дат на 2021 год. Не упускайте свой шанс.

Сегодняшний день станет периодом взаимопонимания и стабильности в отношениях. Это может быть уютный вечер с чаем и зефирками, который вы проведете за просмотром интересного фильма. Постарайтесь создать теплую гармоничную атмосферу со своей второй половинкой. Тогда ваш дом превратится в настоящую крепость, где стены лечат, а углы воспитывают.

Близнецы (22 мая - 21 июня)

Сегодня Близнецы могут получить вполне ожидаемое приглашение на свидание. Влюбленных в вас всегда манит яркая харизма и нетипичное мышление. В вас всегда есть нечто эдакое, таинственно-необъяснимое, что навсегда западает в сердце противоположного пола.

Помните о том, что ваше личное счастье - ваш собственный выбор. Поэтому подумайте о том, как сделать себя счастливее вместо того, чтобы размышлять о всякой ерунде. Для романтического вечера 14 февраля подойдет загородное кафе, туристический комплекс или уютный домик в деревне.

Рак (22 июня - 22 июля)

В мыслях Рака всегда есть романтический герой, о котором вы мечтаете с самого детства. Это ваш идеальный образ любимого человека рядом с вами. Но в жизни мы не всегда встречаем абсолютно похожих на идеал людей, поэтому не спешите прекращать общение с теми, кто проявил себя не настолько перфектно, как бы вам хотелось.

14 февраля вам нужно вспомнить о том, что ваша сила заключается в том, чем вы отличаетесь от всех остальных. Возможно пора подумать над обновлением чувств или своих принципов. Если вы состоите в отношениях можно провести эксперимент и прожить День Валентина так, как будто вы незнакомцы. Познакомьтесь заново, придумав себе прикольную биографию, черты характера или профессию. Богатая фантазия и прекрасное чувство юмора - то, что всегда сближает.

Лев (23 июля - 23 августа)

Львы могут прожить самый запоминающийся День влюбленных, если сделают все возможное на благо своему возлюбленному. Бесспорно, представители вашего знака становятся самыми манящими для противоположного пола как раз потому, что предпочитают гулять сами по себе и жить для себя. Это с одной стороны, эгоистично и неперспективно, с другой - есть шанс встретить кого-то такого же замурчательного, как вы.

14 февраля вам захочется поймать за хвост ускользающее чувство любви. Ваш спутник просто обалдеет от любви, если вы пойдете по несвойственному для себя сценарию. Возобновите смс-переписку, отправляйте свои голосовые сообщения с признаниями, не бойтесь быть ошеломляюще страстными.

Дева (24 августа - 23 сентября)

Для Дев имеет значение не то, кто вы сейчас и кто рядом с вами, а какое будущее ждет вашу пару. Вам пора отпустить прошлые обиды и не предъявлять претензии своему избраннику. Если вам удастся извлечь полезный опыт из ваших отношений, вы сможете шагнуть в светлое будущее. Сегодня можете организовать второй половинке романтический ужин.

Одиноких Дев в будущем ждет приятная встреча с интересным человеком, который сможет покорить ваше сердце. От вас необходимо только одно - быть во всеоружии всякий раз, когда покидаете дом. Чтобы новые отношения стали счастливыми, необходимо пересмотреть свои взгляды на противоположный пол. Кто знает, возможно ваша судьба поджидает вас на отделе тортов и пирожных как раз в День святого Валентина.

Весы (24 сентября - 23 октября)

Весы не могут пожаловаться на отсутствие романтики в своей жизни хотя бы потому, что частенько сами выступают инициаторами свиданий, сюрпризов и приятных неожиданностей. Ваша личная жизнь иногда может напоминать захватывающий сериал. Часто ваш любимый человек просто не поспевает за вами. Поэтому вместо приятных подарков может награждать вас ревностью даже тогда, когда ваше внимание посвящено ему одному безраздельно.

Поэтому чем раньше противоположный пол узнает силу вашего характера, тем меньше будет пытаться сесть вам на голову. Не позволяйте своему любимому, чтобы 14 февраля прошел для вашей пары как обычный день. Тонко намекните избраннику, что ждете от него не только подарков, но и предложения руки и сердца. Собственно, когда еще признаться в своих чувствах, если не сегодня!

Скорпион (24 октября - 22 ноября)

Скорпионы привыкли коллекционировать сердца влюбленных и нужно сказать, что делают это виртуозно. Но сегодня все может быть с точностью наоборот. Вы сами станете легкой добычей и с большой долей вероятности попадете в раскинутые ранее сети. Даже не пытайтесь вести любовную игру по собственным правилам. Вас сразят наповал своей непринужденностью и естественностью.

Звезды советуют вам спокойнее проявлять эмоции, положите свое жало на пол и повернитесь к миру своей светлой стороной. Особенно 14 февраля. Мнение вашей второй половинки может отличаться от вашего. Не требуйте невозможного, если не хотите остаться правым, но одиноким.

Стрелец (23 ноября - 21 декабря)

Стрельцы привыкли сами выступать в роли Купидонов, наповал сражающих объектов своей страсти. Хоть вы являетесь известными охотниками, привыкшими изучать повадки и контакты своей "добычи", не всегда арсенал ваших средств попадает точно в цель. Чтобы не страдать напрасно, вам давно пора расставить все точки над "і" во взаимоотношениях с вашим избранником.

Вполне возможно именно сегодня вы осознаете, что объект вашей любви никогда не испытывал к вам взаимности. Полученный горький опыт используйте в будущем: не возводите никого на пьедесталы ради своего счастья.

Для семейных Стрельцов есть важный рецепт укрепления отношений - при первой размолвке нужно набрать в рот воды (или шампанского) и держать его столько времени, сколько потребует нормализация ситуации.

Козерог (22 декабря - 20 января)

Козероги привыкли скрывать свои истинные чувства. Сегодня ваш язык может наконец-то развязаться. Ваш любимый человек ждет от вас искренних признаний в любви. Звезды уверены, что вам будет приятно раскрыть правду. И в этом признании важно оставаться достойным и не забыть со временем поменять пароль к своему сердцу для надежности.

Для тех, кто давно создал семью, прошагав под маршем Мендельсона, астрологи советуют делиться со своим избранником не только радостью и теплом, но и опасениями, а также планами на будущее. В День влюбленных можно внезапно подкрасться к любимому и зацеловать его изо всех своих сил.

Водолей (21 января - 20 февраля)

Именинники этого дня Водолеи - одни из самых романтичных среди всех знаков Зодиака. Если ваш избранник - Водолей, ваше сердце при каждой встрече будет учащенно биться, а любовь будет накрывать не просто волной, а цунами. В вашу жизнь ворвуться настоящие чувства и вдохновение. Союз с этим знаком астрологи называют союзом с творцом или музой.

14 февраля для Водолеев просто непростительно бездействовать и скрываться от эмоций. Не забывайте одаривать свою зазнобу подарками, приглашайте на чашку кофе, помогайте решать бытовые вопросы, удивляйте приготовлением ужина или уборкой в доме. Это не превратит вас в серого обывателя, а докажет силу вашей любви и заботы вашему избраннику или избраннице.

Рыбы (21 февраля - 20 марта)

К 14 февраля Рыбы точно не забудут отполировать чешую, сделают праздничный маникюр и укладку. Независимо от своего пола, всем представителям этого знака Зодиака важно ощущать внимание к своей персоне. Каждый год Рыбы начинают ждать следующий День Валентина сразу после того, как закончится этот. Они всей душой любят этот праздник и давно готовы к семейной жизни.

Если один из многочисленных воздыхателей наконец-то пришелся вам по вкусу, не затягивайте со свиданиями в оффлайне. Женщинам-Рыбам желательно брать инициативу в свои руки - приглашайте парней на кофе, интересуйтесь у них мнением о той или иной ситуации, не забывайте снижать завышенные требования к мужчинам.

В день влюбленных Рыбкам важно поверить в невероятное и чудесное, что только может принести им этот романтичный день.