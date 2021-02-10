НАБУ расследует возможное завышение цен при закупках Минздравом китайской вакцины от коронавируса
Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене.
Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.
По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.
"Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%... Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.
Напомним, в конце 2020 года государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило с поставщиком ЧАО "Лекхим" договор на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса.
Также мы писали о том, что Украина уже заплатила за будущую поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса, производства Sinovac Biotech, аванс в размере 964,3 миллионов гривен.
Кроме того, сообщалось, что Украина закупает вакцины против коронавируса Sinovac по 504 гривны за дозу.