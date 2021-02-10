Национальное антикоррупционное бюро Украины расследует возможные закупки Минздравом китайской вакцины от коронавируса Sinovac по завышенной цене.

Об этом сообщает Совет общественного контроля НАБУ.

По данным совета, 3 февраля НАБУ начало досудебное расследование возможных злоупотреблений при закупке китайской вакцины компании Sinovac Biotech по $17,85 за дозу при помощи частной фирмы-посредника.

"Обнародована цена закупки 1 дозы вакцины стала едва ли не самой высокой в ​​мире, а ее "общая эффективность" во время последнего этапа тестирования в Бразилии показала лишь 50,38%... Предварительная правовая квалификация: злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия (ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины)", - сказано в сообщении.

Напомним, в конце 2020 года государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" заключило с поставщиком ЧАО "Лекхим" договор на поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса.

Также мы писали о том, что Украина уже заплатила за будущую поставку 1,9 млн доз китайской вакцины от коронавируса, производства Sinovac Biotech, аванс в размере 964,3 миллионов гривен.

Кроме того, сообщалось, что Украина закупает вакцины против коронавируса Sinovac по 504 гривны за дозу.