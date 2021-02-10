Партии "Оппозиционные платформа - За жизнь", "Европейская солидарность", "Слуга народа" и "Батькивщина" преодолели бы 5-процентный проходной барьер, если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшие дни.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" в период 26 января - 2 февраля 2021 года, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно исследованию, за "ОПЗЖ" голоса отдали бы 25,7% респондентов из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором (16% из всех опрошенных), на втором месте "Европейская солидарность" – 20,1% (11,9%), а далее идут "Слуга народа" – 16,6% (14,2%) и "Батькивщина" – 10,8% (8,2%).

Далее следуют партии "Украинская стратегия Гройсмана" – 4,6% респондентов из числа тех, кто принял бы участие в голосовании и определился с выбором (3,4% из всех опрошенных), "Сила и честь" – 4,1 (3,1%), "Партии Шария" 2,5% (2,2%), "Свобода" - 2,4% (2,1%), "Голос" - 2,3% (2%). Другие партии имеют меньше 2% сторонников.

На вопрос, как респонденты относятся к предложению распустить нынешнюю Верховную Раду и провести внеочередные парламентские выборы, 59,5% ответили, что поддерживают, 27,9% - не поддерживают, а 12,6% затруднились ответить.

В то же время, на вопрос, если бы в ближайшее воскресенье проходили выборы депутатов Верховной Рады, принимали бы респонденты участие в голосовании, 54,7% ответили, что обязательно бы проголосовали, 25,3% - не уверены, но скорее всего проголосуют, 6% - не уверены, но скорее всего не проголосовали бы, 10,3% - не голосовали бы, а 3,7% - затруднились ответить.

Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Выборочная совокупность - многоступенчатая случайная, на последнем этапе - квотная. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому). Статистическая погрешность не превышает 3,0%.

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