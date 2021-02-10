В среду, 10 февраля, посольство США в Киеве запустило онлайн-аукцион для распродажи своего подержанного имущества. На продажу выставлены бытовые предметы, мебель, бытовая техника и другое оборудование.

Об этом сообщает пресс-служба дипломатического представительства на своей странице в Facebook.

Стартовал онлайн-аукцион утром 10 февраля. На сайте, где проводится аукцион, пока выставлено более 60 товаров, их цена варьируется от 200 гривен (столько стоит матрас) до 51 550 грн (сет из мебели для дома, в котором представлен комод для прихожей, настольная лампа, два матраса и коврик).

Представленный на аукционе матрас. Скриншот: online-auction.state.gov

Представленный сет из мебели для дома на аукционе. Скриншот: online-auction.state.gov

Также среди лотов представлена бытовая техника, такая как микроволновки, стиральные машины, холодильники, пылесосы. Продается и несколько мобильных телефонов, ноутбуков и принтеров.

Посольство сообщило, что оставляет за собой право отклонить любую заявку от участников аукциона. Также они добавили, что не будет делать никаких ремонтов или переоборудования выставленных лотов.

Аукцион продлится до 14 февраля 2021 г. в 18:00. Посмотреть лоты и сделать ставки можно здесь https://go.usa.gov/xsaaJ

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