Один из лидеров "Нацкорпуса" Максим Жорин до сих пор прописан в квартире, которую ему выдала Нацгвардия на период службы в "Азове".

Об этом говорится в документах, которые находятся в распоряжении "Страны".

Исходя из них, на период службы Жорин получил квартиру в поселке Макаров Киевской области. Там он зарегистрирован и по сей день, хотя окончил службу в "Азове" еще в 2017 году.

Доподлинно неизвестно, проживает ли Жорин в той квартире. Однако, поскольку он зарегистрирован по этому адресу, то он имеет право им пользоваться. То есть он контролирует казенное жилье, не являясь военнослужащим или нацгвардейцем.

Жилье в Макарове является собственностью Нацгвардии. При этом квартира выдана Жорину "на период прохождения службы". Который давно истек.

Ранее бывший соратник Билецкого Назарий Кравченко рассказывал о схеме финансирования Нацкорпуса. По его данным, эта партия берет деньги за политические акции.

На днях националисты "Нацкорпуса" пришли защищать Зеленского от журналистов закрытых телеканалов.