Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, глава штаба партии "Евросолидарности" Александр Турчинов считает, что "Европейская солидарность" теоретически может войти в парламентское большинство вместе со "Слугами народа", если эта политсила предложит такой вариант.

Об этом он заявил во время интервью "BBC News Украина".

"Когда вдруг они прозреют и захотят работать на свою страну, обратятся за помощью, чтобы остановить этот хаос, то, безусловно, те специалисты, которые есть в "Европейской солидарности", с удовольствием помогут стабилизировать ситуацию и вывести страну из этих бесконечных кризисов", - считает Турчинов.

В то же время по его словам, у него "большие сомнения относительно такого поворота дел".

Однако он полагает, что такой вариант вполне возможен, если пройдут досрочные выборы. В таком случае Порошенко может стать премьер-министром.

"Я надеюсь, что хватит если не ума, то хотя бы инстинкта самосохранения (в нынешней власти), чтобы пойти на досрочные выборы и отдать то бремя, которое они не могут тянуть. Порошенко достаточно подготовлен к должности премьер-министра", - сказал Турчинов.

Напомним, против Петра Порошенко открыто более 58 уголовных дел.

Также "Страна" подробно разбиралась, как президент Владимир Зеленский повторяет политическую эволюцию своего предшественника и к чему он придет.