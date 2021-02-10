В распоряжении "Страны" оказались новые "темники" Офиса президента. В них указывается, как депутатам фракции комментировать последние скандалы и актуальные темы.

Весомая часть документа посвящена различным "перемогам" - вроде обещаний Шмыгаля ввести накопительную пенсию или проведение коронавирусных форумов "Украина 30".

Но есть и рекомендации, как обсуждать на эфирах скандалы или неудобные для власти вопросы.

"Страна" проанализировала мессиджи, которые транслирует Банковая.

Раскол по линии Разумкова

Первая тема - это падение рейтингов президента и его партии. По результатам января многие опросы фиксируют, что на первое место вышла "Оппозиционная платформа за жизнь", а сам Зе почти сравнял свой рейтинг в первом туре с Юрием Бойко.

Эту тревожную тенденцию слугам предлагают комментировать в режиме спокойствия: говорить, что по большинству опросов Зеленский и его партия все равно впереди.

При этом предлагается согласиться, что уровень поддержки партии уже не тот, что был в 2019 году. Но это авторы методички относят на счет коронакризиса, который захлестнул не только Украину.

По той же причине депутатам говорят отрицать необходимость перевыборов Рады и президента. Настроениями людей, которые подорвал коронавирус, играют некие нечистоплотные политики, а на самом деле нужно дать нынешней команде доделать свою работу.

Интересный кейс по Дмитрию Разумкову, который отказался голосовать за санкции против телеканалов. Судя по риторике "темника" - сор из избы никто выносить не хочет. Фронду спикера предлагается считать внутрипартийной демократией. И даже звучит некое обоснование особой позиции Разумкова - он как глава парламента должен быть над схваткой.

Также предлагается отрицать возможность замены Дмитрия на посту руководителя Верховной Рады.

При этом звучит предостережение: делать свою политическую карьеру - это нормально, однако не стоит забывать, что ты пришел во власть в команде Зеленского.

То есть с одной стороны у "слуг" не хотят показывать раскола в позициях спикера и президента. С другой - явно против, чтобы Разумков продолжал свою игру.

На вероятный вопрос, почему главу Рады не убедили "доказательства" вины телеканалов и лично депутата Козака, методичка отвечает так: "Возможно, господин спикер по-другому воспринял информацию об угрозе, которая существует".

Сам Разумков, напомним, официально заявлял, что никакой информации, доказывающей угрозу, вообще не было представлено во время голосования членов Совбеза. И настаивал на следственных действиях и судебном процессе, который бы мог зафиксировать вину нардепа от ОПЗЖ, если она вообще имеет место.

Отметим, что источники "Страны" во фракции "Слуга народа" подтверждают, что намерения у Офиса президента отправить Разумкова в отставку есть. А вот голосов пока под это нет.

Провал по вакцинации

Интересно объясняют у "слуг" проблемы с вакцинацией украинцев, которая началась уже везде, кроме Украины.

Начинается этот блок с заявления, что по сравнению с декабрем заболеваемость упала втрое.

Эти цифры уже приводил Владимир Зеленский. Правда, непонятно, откуда он их взял: вчера "Страна" приводила данные Минздрава, по которым падение было на 50%. То есть наполовину.

Но, видимо, акцентировать на снижении ковид-заболевших нужно для того, чтобы показать - у нас и без вакцин все нормально.

В этой же парадигме идет заявление, что Япония начнет вакцинацию только в конце февраля. Видимо, предлагается брать пример с этой далекой страны. Хотя там вообще пандемия шла по другому сценарию, без массовых тестов и локдаунов.

Да и многие украинцы очень сильно зависят от работы за границей, и поэтому для них вакцинация может стать не только залогом здоровья, но и в недалеком будущем - пропуском в Евросоюз или Россию.

Нардепам предлагается также пугать аудиторию тем, что в Евросоюзе, даже несмотря на вакцины, во многих странах есть комендантский час, Украина же, благодаря профессионализму властей, переживает пандемию куда легче.

Придумали у "слуг" и контраргумент на упреки в снижении числа ПЦР-тестов (которое, видимо, и стало причиной "улучшения" статистики). На Банковой предлагают говорить, что госпитализации, которые "обмануть невозможно", тоже падают.

Здесь уже открытая манипуляция. В сравнении с декабрем, в январе они упали только на 16%. Тогда как число заболевших - на 50%. То есть в соотношение инфицированных и попавших в больницы наоборот ухудшается.

Также, судя из документа, "слугам" предлагают готовить украинцев к тому, что прививать их будут очень медленно. "Вакцинация это не гонки. Это процесс надолго", - придумали авторы "темника" красивую формулировку.

Но в других странах так, видимо, не считают - и уже вакцинируют людей миллионами. Что спасает и жизни людей, и экономику.

В документе также предлагается говорить, что никакой обязательной вакцинации госслужащих и бюджетников, которую обещал Зеленский, не будет. "Президент говорил скорее о моральном долге людей, представляющих государство или работают с людьми, снизить риск распространения ковида".

Напомним, что речь шла у Зеленского о конкретном запрете от Кабмина, а не "моральном долге". То есть, видимо, слова президента были восприняты резко негативно, и у "слуг" решили смягчить риторику.

Далее депутатам предлагается заявлять, что Зеленский будет вакцинироваться "Астразенекой". Хотя президент лично заявил, что будет прививаться "Пфайзером".

При этом в самой же методичке говорится, что планы могут измениться: "Будет ли это точно и именно так - решение еще не принято".

Почему нельзя брать "Спутник V"?

Очень интересные аргументы предлагаются нардепам по поводу российской вакцины "Спутник V". Они должны отстаивать ее "неликвидность" следующими заявлениями:

1. В России коронавирус не побежден. Поэтому Москва не имеет права предлагать свой препарат другим странам.

Аргумент, конечно, уровня ниже плинтуса - ведь ни одна страна не победила коронавирус, кроме Китая. А в Британии, чью вакцину мы будем закупать, "корона" бушует еще сильнее. По этой логике нельзя брать ни "АстраЗенеку", ни Pfizer.

Еще одна ложь - авторы "темника" пишут, что в России вакцина доступна с августа 2020 года, и с тех пор "не показала эффекта". Нет, массовая вакцинация началась в декабре. До этого шли точечные испытания на добровольцах.

2. Второй аргумент - "если смотреть на это с чисто технологической точки зрения, у них не хватает препарата даже для тех россиян, желающих сделать прививки".

Еще одна манипуляция. Украине никто не предлагал готовую вакцину - Россия согласна была, чтобы "Спутник" производился по лицензии на харьковском заводе "Биолек". Что, кстати, для Украины было бы еще выгоднее, поскольку позволило бы не зависеть от импорта вакцины, создать рабочие места и дать дополнительные налоги в казну.

3. Третий аргумент - закупка российского препарата неэтична из-за аннексии Крыма и войны на Донбассе.

"Они хотят нас покорить, а не спасти... Из-за этого они применяют против нас не только обычное оружие, но и пропагандистское оружие. В том числе и этот проект с препаратом против ковида", - говорится в документе.

Каким образом Россия "покорит" Украину, если покажет у себя по телевизору вакцинацию украинцев "Спутником" - не совсем понятно. Тем более, что российские телеканалы и основные информационные сайты в Украине заблокированы.

Зато, видимо, "этично", закупая у России электричество, дизель и массу других товаров, отказываться от жизненного необходимого населению препарата.

Судя по "темнику" - "это другое". "Это совершенно разные кейсы, которые не стоит смешивать", - говорится в документе. Предлагается оправдываться тем, что импорт тока из РФ и Беларуси составляет не более 5% от общей генерации и осуществляется лишь в пиковые нагрузки зимнего периода.

Закрытие телеканалов

В начале этого блока есть попытка представить дело так, будто в ОПЗЖ не слишком противились санкциям - поскольку не собирали митингов. Таким образом проводится мысль, что санкции правомерные - и, мол, у Медведчука это понимают.

О том, что проводить какие-либо митинги на эту тему не дают националисты, которые при поддержке властей разгоняют людей и пытаются их избивать - в методичке этот вопрос не обсуждался.

В "темнике" приводятся контраргументы против критики закрытия каналов. Банковую ругали, что президент наложил запреты на гражданина Украины. В методичке говорится, что были прецеденты санкций и против украинцев. Забывая, однако, упомянуть, что речь шла о тех, до кого правосудие не могло дотянуться - вследствие их нахождения в "ДНР" или в России.

Нардеп Тарас Козак же находится преимущественно в Киеве и у всех на виду. И нет никаких проблем вести по нему следственные действия.

Также Козака депутатам предлагается приравнивать к "субъектам, которые осуществляют террористическую деятельность". Именно по такой формулировке они, мол, подпадают под санкционный закон.

Правда, фактов "терроризма" либо любой другой преступной деятельности Козака не приводится.

Депутатам предлагают ссылаться на секретность. Но звучит допущение, что часть данных СБУ со временем опубликует. Видимо, сейчас эти доказательства усиленно "готовятся" к обнародованию.

Скорость принятия решения - для чего даже СНБО не собирали - объясняют тем, что нужно было очень быстро прекратить "давление России против Украины". Поэтому, мол, решение приняли сразу после подачи рапорта от СБУ.

Депутатам предлагается говорить, что закрытые телеканалы "могли финансироваться государством-агрессором, через схемы на оккупированной территории и могли контролироваться из России". И тут в методичке всплывает анонимный вброс из российских телеграм-каналов о компании "Донские угли", которая якобы вывозит уголь из "ДНР" и "ЛНР". Ее, мол, контролирует Медведчук.

Этот вброс появился в российском сегменте Телеграмма еще в середине января. И буквально за несколько дней до введения санкций Зеленского данный фейк внезапно перекочевал на страницы ряда украинских СМИ.

Никаких документов или других доказательств данной версии не показали. Детально анатомию этой медиа-пирамиды "Страна" разбирала в материале Как появился слух об угольном бизнесе в "ДНР" нардепа Козака.

Теперь же полуфейковую информацию о "Донецких углях" Медведчука предлагается распространять и нардепам от "Слуги народа". Что лишь подтверждает наши догадки о том, что именно анонимки из "сливных бачков" в Телеграмме стали формальным поводом для закрытия медиабизнеса Тараса Козака. А не "секретные материалы" из СБУ.

От себя нардепам предлагается добавлять, что именно деньгами от угольной торговли с ОРДЛО и финансировались телеканалы Козака. При этом "слугам" разрешено говорить, что прямых подтверждений этой версии нет. Что уже само по себе показательно.

"Прямого официального подтверждения этой информации об угле и схемы в "ЛНР" пока нет. Но по характеру деятельности Медведчука это действительно может быть правдой", - говорится в "темнике".

Зато в качестве "доказательства" против каналов Козака документ приводит предложение главы Russia Today Маргариты Симоньян трудоустроить потерявших работу журналистов 112, Newsone и Zik. "Никогда еще Штирлиц не был так близко к провалу", - пытаются юморить составители методички.

"Спалились" с поддержкой Карася и Корчинского

Отдельный отрывок из этого блока посвящен каналу "Наш" и акциям националистов против него. Судя из "темника" - на Банковой не против того, чтобы канал продолжали кошмарить националисты.

"Не может быть даже теоретически никакого политического запрета для такой протестной активности", - однозначно утверждается в методичке.

А вот еще более красноречивая цитата политтехнологов Зеленского. По сути оправдывающая уже не протесты как явление, а именно радикалов:

"Если определенные вещатели занимают откровенно политические позиции, если их редакционная политика становится партийной, то вполне логично, что к этим вещателям могут прийти с протестом представители других политических сил с другой позицией, в том числе и довольно радикальной", - пишут на Банковой.

То есть в Офисе президента по сути расписались, что поддерживают акции Карася и Корчинского под телеканалами, в ходе которых недавно избили журналиста Алексея Пальчунова. А сотрудников закрытых каналов начали уже открыто пугать запретом на профессию и публиковать их личные данные.

Здесь "Штирлиц" действительно оказался очень близко к провалу.