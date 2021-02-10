Эксперты ВОЗ завершили свою работу по поиску источника коронавируса в Китае. Сейчас они находятся на пути домой.

Видео, снятое по пути в аэропорт, в Twitter опубликовал один из участников миссии - зоолог и паразитолог из США Питер Дашак.

По словам эксперта, команда ВОЗ работала все время - вплоть до самого отъезда.

"Это только начало, сейчас предстоит множество работы после найденных зацепок в Китае. Очень горжусь нашими достижениями. Реалистично отношусь к тому, что ждет впереди!" - заявил Дашак.

Pleasant ride to the airport w/ @MarionKoopmans - we forgot for a moment just how determined the hardworking press are to get quotes. We both are always happy to talk & respect the determined spirit of the press pack here in Wuhan. pic.twitter.com/nbRuAkUKnS — Peter Daszak (@PeterDaszak) February 10, 2021

Член миссии ВОЗ из Нидерландов Марион Купманс ожидает дальнейших шагов по изучению источника коронавируса.

"Последний день миссии. Нет сил, но зато мы получили великолепный опыт! Жду следующих шагов. И, удивительно, месяц в составе международной команды прошел без конфликтов. Была рада работать с ними всеми!" - написала она в Twitter.

Профессор из Копенгагена Теа Фишер заявила, что ее участие в миссии ВОЗ было уникальным опытом.

"Какой уникальный опыт: 28 дней, полное расписание. Измотана - да, но очень благодарна быть частью этой международной миссии с некоторыми из лучших мировых ученых, в попытке отследить происхождение SARS-CoV-2", - написала она в Twitter.

Напомним, эксперты ВОЗ приступили к работе в рамках миссии по поиску источника коронавируса 28 января - после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Также мы писали о том, что во вторник 9 февраля, они объявили о результатах своей работы. В рамках миссии эксперты отработали четыре версии его передачи человеку: от животного, от промежуточного носителя, из замороженных продуктов и из-за утечки в лаборатории. Вариант с появлением коронавируса в результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому его не будут изучать в дальнейшем.