Эксперты ВОЗ завершили свою работу по поиску источника коронавируса в Китае. Сейчас они находятся на пути домой.

Видео, снятое по пути в аэропорт, в Twitter опубликовал один из участников миссии - зоолог и паразитолог из США Питер Дашак.

По словам эксперта, команда ВОЗ работала все время - вплоть до самого отъезда.

"Это только начало, сейчас предстоит множество работы после найденных зацепок в Китае. Очень горжусь нашими достижениями. Реалистично отношусь к тому, что ждет впереди!" - заявил Дашак.

Pleasant ride to the airport w/ @MarionKoopmans - we forgot for a moment just how determined the hardworking press are to get quotes. We both are always happy to talk & respect the determined spirit of the press pack here in Wuhan. pic.twitter.com/nbRuAkUKnS