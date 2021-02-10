Сейчас эксперты ВОЗ уже на пути домой. Фото: Twitter/ Thea K Fischer, Prof. i PH Virus Inf. og Epidemier

Эксперты ВОЗ завершили свою работу по поиску источника коронавируса в Китае. Сейчас они находятся на пути домой. 

Видео, снятое по пути в аэропорт, в Twitter опубликовал один из участников миссии - зоолог и паразитолог из США Питер Дашак.

По словам эксперта, команда ВОЗ работала все время - вплоть до самого отъезда.

"Это только начало, сейчас предстоит множество работы после найденных зацепок в Китае. Очень горжусь нашими достижениями. Реалистично отношусь к тому, что ждет впереди!" - заявил Дашак.

Член миссии ВОЗ из Нидерландов Марион Купманс ожидает дальнейших шагов по изучению источника коронавируса.

"Последний день миссии. Нет сил, но зато мы получили великолепный опыт! Жду следующих шагов. И, удивительно, месяц в составе международной команды прошел без конфликтов. Была рада работать с ними всеми!" - написала она в Twitter.

Эксперты ВОЗ завершили миссию в Китае. Скриншот твиттера

Профессор из Копенгагена Теа Фишер заявила, что ее участие в миссии ВОЗ было уникальным опытом.

"Какой уникальный опыт: 28 дней, полное расписание. Измотана - да, но очень благодарна быть частью этой международной миссии с некоторыми из лучших мировых ученых, в попытке отследить происхождение SARS-CoV-2", - написала она в Twitter.

Эксперты ВОЗ завершили миссию в Китае. Скриншот твиттера

Напомним, эксперты ВОЗ приступили к работе в рамках миссии по поиску источника коронавируса 28 января - после того, как отбыли обязательный для всех приезжающих в Китай двухнедельный карантин. В ходе работы они ознакомились с обстановкой на ряде городских рынков Уханя, посетили несколько больниц, центр болезней животных и Уханьский институт вирусологии.

Также мы писали о том, что во вторник 9 февраля, они объявили о результатах своей работы. В рамках миссии эксперты отработали четыре версии его передачи человеку: от животного, от промежуточного носителя, из замороженных продуктов и из-за утечки в лаборатории. Вариант с появлением коронавируса в результате лабораторной утечки сочли маловероятным, поэтому его не будут изучать в дальнейшем.  

Подпишитесь на телеграм-канал Политика Страны, чтобы получать ясную, понятную и быструю аналитику по политическим событиям в Украине.