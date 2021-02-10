В среду, 10 февраля, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) проводит обыски в центральном офисе госпредприятия "НАЭК "Энергоатом".

Об этом в Facebook сообщил народный депутат Гео Лерос.

"Сейчас НАБУ проводит обыски в офисе "Энергоатома" по адресу: ул. Назаровская, 3а. По уголовному делу, когда 21 декабря 2020 года креатура Офиса президента Украины и господина Деркача (нардепа Андрея Деркача - Ред.) вице-президент Якоб Хартмут лично реализовал электроэнергию по нерыночной цене в том числе на компанию "Юнайтед Энерджи", причинив ущерб "Энергоатому" около 2,4 млрд", - написал Гео Лерос.

Напомним, в сентябре прошлого года Зеленский поручил передать управление "Энергоатомом" Кабмину.

Также мы писали о том, что "Энергоатом" связал миллиардные убытки в первом полугодии 2020-го с курсовой разницей.