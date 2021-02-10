Впервые в истории Соединенных Штатов Америки пост генерального директора Торговой палаты займет женщина. Сьюзан Кларк сменит Томаса Донахью, который занимал эту должность с 1997 года.

Об этом сообщает Bloomberg.



"Мы с нетерпением ждем возможности отметить невероятное наследие и культовую карьеру Тома Донахью. Он был борцом, торговцем, государственным деятелем, наставником и другом многих на протяжении 24 лет руководства. Я благодарна за его вклад и постоянную поддержку", - написала Кларк в своем Twitter-аккаунте.

Также она отметила, что сейчас поворотное время для США и американского бизнеса и никогда еще "не было больших возможностей для бизнеса служить людям и сообществам новыми способами, создавать более сильную экономику и внедрять инновации для будущего".

Напомним, Сенат Соединенных Штатов утвердил кандидатуру Алехандро Майоркаса, которую ранее предложил президент США Джо Байден, на пост главы министерства внутренней безопасности (МВБ).

Также сообщалось, что Сенат утвердил Тони Блинкена государственным секретарем США.