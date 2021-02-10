В Подмосковье из-за неисправности кислородных баллонов погибли три пациента с тяжелой формой коронавируса. Трагедия произошла в Никольской больнице.

По предварительным данным, причиной стала поломка клапана газификатора, из-за чего больным перестал поступать кислород. Не исключается, что жертв может оказаться больше. На месте ЧП работают оперативные службы.

"В Подмосковье погибли три пациента Никольской больницы из-за поломки кислородных баллонов. В этой клинике лежали тяжелые ковидные больные. Залип клапан газификатора. Жертв может быть больше", - говорится в сообщении Телеграм-канала Mash.

Напомним, что после пожара в больнице Запорожья Минздрав назначил дополнительные проверки кислородных систем.

Ранее "Страна" писала о том, что В Турции взорвался кислородный аппарат больного коронавирусной болезнью, погибли восемь человек.