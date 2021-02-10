Народный депутат из фракции "Слуга народа" зарегистрировал в парламенте законопроект №5050, которым предлагается ввести административную ответственность за оскорбление сотрудника Национальной полиции Украины.

Об этом свидетельствует информация, размещенная на сайте Верховной Рады.

Проектом закона предлагается внести изменения в статьи 185 Кодекса Украины об административных правонарушениях, через добавление к ней дефиниции "оскорбление чести и достоинства сотрудника Национальной полиции Украины, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы, военнослужащего", что заключается в "умышленных, публичных действиях, которые оскорбляют честь и достоинство, выраженные в неприличной форме, осквернение униформы".

Согласно документу, за неповиновение законному распоряжению или требованию полицейского при исполнении им служебных обязанностей, а также умышленные, публичные действия, оскорбляющие честь и достоинство работника Национальной полиции выраженные в неприличной форме, осквернение полицейского обмундирования - будут наказывать штрафом в размере от 136 до 255 грн или общественными работами на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительными работами на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административным арестом на срок до пятнадцати суток.

Также документ предусматривает, что совершение таких же действий в отношении члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего в связи с их участием в охране общественного порядка - влечет за собой наложение штрафа от 136 до 255 грн или общественные работы на срок от сорока до шестидесяти часов, или исправительные работы на срок от одного до двух месяцев с отчислением двадцати процентов заработка, или административный арест на срок до пятнадцати суток.

На данный момент законопроект обрабатывается в парламентском комитете по вопросам правоохранительной деятельности.

Ранее мы писали о том, что группа депутатов от "Слуги народа" внесла в Верховную Раду законопроект, который декриминализирует незаконный отказ в доступе журналистов к информации.

Напомним, недавно Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект № 2329, согласно которому временно перемещенные лица будут освобождены от пени и штрафов по кредитам.