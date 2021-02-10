Авиакомпания МАУ 14-15 февраля планирует выполнить специальные рейсы, чтобы вернуть граждан Израиля домой, вывезти украинцев на родину и перевезти израильских студентов, обучающихся в Украине.

Об этом со ссылкой на пресс-службу авиакомпании сообщает "Интерфакс-Украина".

МАУ приняла такое решение после многочисленных обращений с просьбой о помощи пассажирам, которые нуждаются в перелетах в условиях продленных правительством Израиля до 20 февраля ограничений.

"Авиаперевозчик уже сделал запрос к правительству Израиля на получение необходимых разрешений и рассчитывает на положительное решение в ближайшее время. МАУ планирует выполнить рейс Киев - Тель-Авив 14 февраля, с вылетом в 20:00 по киевскому времени, и, соответственно, вылететь обратно из Тель-Авива 15 февраля в 00:10 по местному времени", - сообщили в МАУ.

В авиакомпании анонсируют, что билеты на указанные рейсы по направлению Киев - Тель-Авив - Киев будут доступны к продаже сразу после получения разрешений от Израиля.

Напомним, Израиль запретил все пассажирские авиаперевозки из-за новых штаммов коронавируса. Изначально ограничения должны были действовать до 7 февраля, но позже срок их действия продлили до 20 февраля.

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