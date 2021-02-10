Британский принц Чарльз и его жена Камилла получили первые дозы вакцины от Covid-19. 72-летний принц Уэльский и 73-летняя герцогиня Корнуолл относятся к четвертой приоритетной группе в очереди на вакцинацию из-за своего возраста.

Об этом пишет Sky News.

При этом не уточняется, какую именно вакцину им вводили и где это происходило. По мнению принца, вакцинация имеет решающее значение для прекращения пандемии в мире.

Напомним, что в марте 2020-го во время первой волны пандемии, принц Чарльз заразился коронавирусом и переболел им в легкой форме.

Ранее "Страна" писала о том, что месяц назад прививки от коронавируса сделали королева Елизавета II и ее супруг принц Филипп.

Также мы сообщали, что из-за пандемии впервые за сорок лет Елизавета II и принц Филипп провели Рождество в одиночестве.