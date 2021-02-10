Рейтинг доверия к политикам в Украине возглавляет действующий глава государства Владимир Зеленский. В то же время более половина граждан (57%) не удовлетворены деятельностью президента в борьбе с пандемией коронавируса.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 6-8 февраля.

Согласно результатам опроса, рейтинг доверия к политикам возглавляет Зеленский, которому доверяют 38% опрошенных, не доверяют - 58%.

Мэру Киева Виталию Кличко доверяют 34%, не доверяют - 54%, экс-премьеру Владимиру Гройсману доверяют 32%, не доверяют - 58%, председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкову доверяют 26% и не доверяют - 37%, еще 33% не знают его.

Лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко доверяют 25%, не доверяют - 72%, лидеру партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко доверяют 24%, не доверяют - 56%, пятому президенту Петру Порошенко доверяют 23%, не доверяют - 74%, главе МВД Арсену Авакову доверяют 21%, не доверяют - 66%. Экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют 20%, не доверяют - 74%, министру здравоохранения Максиму Степанову доверяют 12%, не доверяют - 33% (не знают такого - 51%), действующему главе правительства Денису Шмыгалю доверяют 12%, не доверяют - 54%, треть не слышали о таком.

Опрос проводился методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing -телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров.

Респондентами выступили граждане Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 2 500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,0%.

Напомним, в начале года президентский рейтинг Зеленского, согласно опросу, упал ниже 20%.

Также "Страна" подробно разбиралась, опчему быстро снижается рейтинг Зеленского и как он намерен его спасать.