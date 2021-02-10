В Украине провели очередной соцопрос. Так, 15,3% украинцев считают, что лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко лучше других справился бы с работой в должности главы правительства.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января - 2 февраля.

Презентация представлена в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".

Согласно опросу, на вопрос, как респонденты относятся к предложению отправить в отставку нынешний Кабинет министров и сформировать новое правительство, 59,1% ответили, что поддерживают это, 27,9% - придерживаются противоположного мнения, а еще 13% затруднились ответить.

На вопрос, кто из указанных политиков, на взгляд респондентов, лучше справился бы с работой в должности главы правительства украинцы ответили следующим образом:

15,3%, что это лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко,

11% - бывший премьер Владимир Гройсман,

10% - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко,

7,1% - действующий премьер Денис Шмыгаль,

4,7% - бывший президент Украины Петр Порошенко,

4,2% - бывший премьер Арсений Яценюк, 1,6% - бывший премьер Алексей Гончарук,

1,2% - и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Еще 24,3% опрошенных ответили, что в данном списке таких политиков нет.

Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов методом индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому) в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3%.

Напомним, ранее мы писали, что в феврале в Раду прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ, по данным социологов.

Также рассказывали, что Зеленский и Бойко в январе вышли бы во второй тур выборов президента.