Более 15% украинцев считают, что Бойко лучше других справился бы с должностью премьера - опрос
В Украине провели очередной соцопрос. Так, 15,3% украинцев считают, что лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Юрию Бойко лучше других справился бы с работой в должности главы правительства.
Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного "Украинской социологической группой" 26 января - 2 февраля.
Презентация представлена в пресс-центре агентства "Интерфакс-Украина".
Согласно опросу, на вопрос, как респонденты относятся к предложению отправить в отставку нынешний Кабинет министров и сформировать новое правительство, 59,1% ответили, что поддерживают это, 27,9% - придерживаются противоположного мнения, а еще 13% затруднились ответить.
На вопрос, кто из указанных политиков, на взгляд респондентов, лучше справился бы с работой в должности главы правительства украинцы ответили следующим образом:
15,3%, что это лидер партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрий Бойко,
11% - бывший премьер Владимир Гройсман,
10% - лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко,
7,1% - действующий премьер Денис Шмыгаль,
4,7% - бывший президент Украины Петр Порошенко,
4,2% - бывший премьер Арсений Яценюк, 1,6% - бывший премьер Алексей Гончарук,
1,2% - и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Еще 24,3% опрошенных ответили, что в данном списке таких политиков нет.
Всего в ходе исследования было опрошено 1209 респондентов методом индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента (на дому) в возрасте от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3%.
Напомним, ранее мы писали, что в феврале в Раду прошли бы четыре партии. Лидируют "Слуга народа" и ОПЗЖ, по данным социологов.
Также рассказывали, что Зеленский и Бойко в январе вышли бы во второй тур выборов президента.