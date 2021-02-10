Депутаты от фракции "Слуги народа" и группы "За будущее" внесли в Раду законопроект, предполагающий запрет уполномоченному по правам человека жаловаться на действия или бездействие президента, Верховной Рады, Кабмина, а также судей КСУ и других судов.

Проект закона № 5019 обнародован на сайте парламента.

Предполагается, что действие закона об усовершенствовании правовых основ деятельности уполномоченного Верховной Рады по правам человека не будет распространяться на деятельность президента Украины, парламента, Кабмина, а также судей КСУ и других судов.

В соответствии с пояснительной запиской к документу, "исключение деятельности таких органов из-под сферы действия закона не означает, что уполномоченный не сможет влиять на деятельность этих органов путем предоставления экспертизы проектов актов, осуществления публичных заявлений и выступлений, предоставления оценки их деятельности с точки зрения рисков для соблюдения прав человека и основополагающих свобод".

Также депутаты хотят снизить минимальный возраст для кандидата на должность омбудсмена с 40 до 35 лет. Кроме того, предполагается, что кандидат должен иметь минимум 5 лет опыта правозащитной деятельности. Авторы проекта закона хотят запретить участвовать в отборе на должность омбудсмена гражданам, которые в течение последних пяти лет работали в органах прокуратуры, Министерства внутренних дел, Службы безопасности и других правоохранительных органах.

Напомним, Раде предлагают не облагать налогом выигрыши в лотерею, не превышающие 50 тысяч гривен.

Также мы писали о том, что "слуги народа" хотят декриминализировать незаконный отказ в доступе журналистов к информации.