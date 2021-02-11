С 16 января всю сферу обслуживания в нашей стране обязали перейти на украинский язык. За этим решением последовал уже не один скандал - травле со стороны особо ярых защитников мовы подверглись даже те, кто не владеет украинским достаточно свободно.

В адрес бизнесменов, продавцов, кассиров ресторанов и супермаркетов летят различные оскорбления. Некоторые из них - обвинения в сепаратизме и даже угрозы физической расправы. Правоохранители молча наблюдают за тем, как после этого мелкий бизнес вынужден закрываться, а людей попросту лишают работы.

На днях за обслуживание клиента на русском языке администрация сети супермаркетов Novus уволила своего кассира. При этом "сторона обвинения", которая не предоставила ничего, помимо поста в соцсети с чеком, мягко говоря, вызывает много вопросов.

Да и политика "Новуса" по отношению к своим же работникам выглядит странно. При том что эта сеть супермаркетов давно находится под прицелом националистов и радикалов, обвиняющих их в работе на территории Крыма.

Разбирались в очередном скандале на языковой почве.

Кто пожаловался на кассиров "Новуса"

Обвинения в адрес сотрудников сети Novus начали регулярно появляться на странице в Фейсбуке после принятия очередной нормы закона об украинизации, когда на государственный язык была обязана перейти вся сфера услуг (от продавцов и официантов до фитнес-инструкторов, репетиторов и интернет-магазинов).

Первая жалоба на сотрудников "Новуса" поступила от Оксаны Лебидь. Она датирована 22 января (20:00). Клиент супермаркета обвинила оператора супермаркета Семчук Оксану Петровну в том, что та "не соблюдает закон о языке", проявляет некорректное, обижающее поведение (хамское).

Под этим постом появились два комментария Анны Сокол, которая тегнула блюстителей - "Мовный патруль" и "Уполномоченного по защите государственного языка".

После этого на странице самой Анны Сокол в Фейсбуке 22 января в 20:57 также появился пост с жалобой на эту же кассиршу - Оксану Семчук, которая якобы отказалась обслуживать ее на украинском языке. Помимо этого пользовательница сети потребовала "наказать" свою обидчицу за нанесенные ей оскорбления.

То есть атака на конкретную кассиршу шла целенаправленная.

"Супермаркет Novus вашим операторам закон не писан? У вас было 1,5 года подготовить персонал и научить общаться на украинском, если уже за 30 лет Независимости мама с папой не научили вашего кассира.

Ответ кассира на просьбу обслуживать по-украински - "Началось, бл@дь" это считается приемлемым? За что ваш HR-менеджер получает зарплату? Или у вас есть желание унижать украинцев? Так у вас это не получится. Требую рассмотрения ситуации и наказания вашей сотрудницы. Дата, время, адрес и номер оператора и кассы указан на фото моего чека. Я оцениваю работу кассира Семчук Оксаны Петровны в 0 баллов", - говорилось в сообщении недовольного покупателя.

В комментариях хейтеры принялись обвинять кассиров, не знающих украинского языка, в сепаратизме и предлагали ухать в Россию.

При этом выражений явно не выбирали. Приведем некоторые из них:

"Не можешь даже на работе выдавить из себя пару украинских слов, тогда сиди дома и умирай с голоду", - советует Вячеслав Шкирко.

При этом никаких доказательств (видеозапись, например) "правонарушения" радетели за украинский язык зачастую не предъявляют. Кроме чеков, которые подтверждают, что совершена покупка в супермаркете, о котором идет речь.

На странице Анны Сокол в соцсети, в качестве обложки помимо государственного флага был выбран флаг "Правого сектора", который указывает на идеологическую позицию клиентки супермаркета.

На аватарке Анна Сокол тоже обозначила свою позицию, выбрав для фото рамку "українською, будь ласка".

Себя Аня охарактеризовала как "спокойную неврастеничку с прекрасным, светлым чувством черного юмора".

"Сказываются последствия русификации". Реакция Novus

После скандала в сети, с Анной Сокол связалась управляющая супермаркета Ольга Поляничева, которая сообщила о том, что кассира, обслуживавшего клиента, лишили премии и вынесли выговор, а старшого кассира Оксану Семчук - уволили.

При этом менеджмент супермаркета в качестве оправдания привел "продолжительную русификацию" украинцев.

"Наша компания действительно считает качественное обслуживание каждого гостя своим приоритетом. Поэтому описанная Вами ситуация сейчас находится под особенным вниманием и Компания уже приняла меры для решения этого вопроса. Кассир, который вас обслуживал, был депремирован. Также ей был вынесен строгий выговор. Старшего кассира Семчук Оксану уволили, а со всем персоналом проведена профилактическая беседа.

Мы ни в коем случае не хотели обидеть Вас, а также наш украинский народ, но последствия продолжительной русификации нашего народа еще сказываются. Во всяком случае, позвольте от имени Компании принести Вам извинения и поблагодарить за обращение", - говорится в ответе представителя супермаркета.

То есть, как видим, наказали сразу двух сотрудников - обслуживающего кассира, которая якобы оскорбила посетителя и не говорила на украинском языке, и старшего кассира, чья фамилия была указана на чеке.

Отметим, что пока факт увольнения и взыскания известны только из скриншотов, которые привела языковая активистка.

На запрос "Страны" в "Новусе" ответили довольно обтекаемо.

"Мы сожалеем, что данный инцидент произошел в одном из наших магазинов сети, ведь мы заботимся о комфорте клиентов и стремимся, чтобы сервис работал отлично. К сожалению, иногда мы сталкиваемся с человеческим фактором и не можем предсказать реакцию и действия сотрудника во всех ситуациях. С коллективом была проведена беседа, были приняты необходимые меры по предупреждению подобных ситуаций в будущем. Надеемся, что в дальнейшем такие инциденты не будут случаться в NOVUS ", - заявила "Стране" PR-менеджер Novus Кристина Ивченко.

При этом юристы считают, что с точки зрения украинского трудового законодательства голословные (по сути) обвинения в соцсетях не могут быть основанием для увольнения человека.

"На мой взгляд, увольнение на основании обвинений в соцсетях и прочие подобные вещи не предусмотрены Трудовым кодексом. Может быть, это расценили как нарушение корпоративной этики, или трудовой дисциплины, но это все необходимо доказать. Одного утверждения в соцсети не достаточно. Должно быть проведено служебное расследование, получены факты и доказательства. Важный момент, какая причина указана в приказе об увольнении. Если вынудили уволиться по собственному желанию - это одно дело. Если же уволили в связи с нарушением трудовой дисциплины, то это можно оспорить. Что касается исполнения закона о языке. В случае отказа обслуживать на украинском языке, после составления протокола, штраф будет наложен на супермаркет, а не на кассира. После этого супермаркет может попытаться регрессом взыскать этот штраф с кассира. На данный момент нельзя оштрафовать кассира за нарушение языкового законодательства", - сказал "Стране" известный юрист Ростислав Кравец.

Реакция соцсетей

В соцсетях традиционно оформилось два лагеря - те, кто защищает людей, и те, кто их обвиняет по языковому признаку.

Отметим, что большее число комментариев - от людей, которые заступились за кассира супермаркета и не считают незнание украинского языка основанием для увольнения.

Но есть и те, кто радуются увольнению человека.

"Вот и замечательно. Украинцы будут иметь работу. А москалики будут без работы", - комментирует Яков Козачук.

"Все правильно сделали", - пишет известный "порохобот" Михаил Голубь.

Ему отвечают, что "человек разговаривает на том языке, на котором ему комфортно, мы все понимаем друг друга. Люди, откуда столько злости, ненависти и презрения, откройте глаза, что же столько ограниченности! Столько сейчас вопросов, на которые люди должны обращать внимание, а вы как звери, друг друга убить готовы за то, что один говорит на русском, а другой - на украинском. В Швейцарии 4 языка, и люди прекрасно уживаются и процветают. А вы готовы лишить человека работы в такое трудное время, чтобы потешить свое эго".

"Купила на три копейки, а шороха навела на миллион, как бы Вы ещё самоутвердились. Вы не думали, что у этой кассирши дети дома могут быть голодными, или вы кайфуете от того, что человеку нагадили, не на том языке вам ответили", - не сдержалась Таня Валерьевна.

Часть людей осуждает ситуацию в принципе и пишут о том, что есть покупатели, которые восприняли закон как право проводить инспекции.

"И просто, от нечего делать, ходят и инспектируют.

Мне такие встречались и устраивали шоу на кассе, особенно в час пик, чтобы зрителей было больше! У кассиров должны быть железные нервы" - пишет Таня Демченко.

"Люди неужели у нас все так хорошо? Неужели у нас нет других проблем? Прицепились к языку, половина жителей Украины жили при СССР, как им быть? Мало того, что и так жить тяжело, так мы сами готовы друг друга утопить и причину ищем любую..."

"И что ей легче стало от того, что уволили человека, а второму выписали выговор? Какое-то недовольное чудовище", - пишет Маричка Герасименко.



"Люди добрые, что это с нами произошло? Были все дружные, а сейчас как собаки грызем друг друга. Так быстро невозможно перейти на язык. Уважайте людей. А проблемы есть и поважнее. Мы уже как полицаи, хотя и свой, но враг", - добавляет Ирина Шевченко.

"Пусть бы та Сокол сама за кассу села, там и без языка туго, работают по 10-12 часов, еще и каждая Соколиха пристебывается. На кассе должны пробивать чеки правильно, а не общаться", - заступается за уволенных сотрудников "Новуса" Валентина Амбросиенко.

"Не зря говорят, хуже, чем москальски вши, бывают только украинские гниды, эти потомки нквдшников до сих пор не поняли, как их разводит наша власть, соседа готовы сожрать, запомните дураки, война у нас идет с Россией, а не с русскоязычными гражданами Украины!" - пытается переубедить националистов Артур Житарь.

"Молодец кассир, нужно уметь бороться за свои права, скоро такое будет по всей Украине", - считает Александр Самусенко.

"Каждый имеет право разговаривать на том языке, на котором ему удобно, хуже, когда ты суржике разговариваешь, а собеседник тебя не понимает. Плохо, что с матом, но по языку-то нарушены права человека общаться на том языке, на котором удобно, спорный бессмысленный закон, где пострадал человек из-за чьей-то принципиальности. Послушайте тех, кто этот закон принял, на каком языке они общаются. Каждый из Вас понимает русский, но на чистом украинском общаются единицы", - пишет Светлана Таран.

Лилия Романова считает, что можно было обойтись выговором и лишить премии, но не увольнять:

"В данном случае мова не объединяет, а вызвала агрессию. Не поняла зачем уволили старшего кассира? При чем тут он? Почему нельзя было обойтись выговором и депримированием? Сейчас трудно найти работу людям и никто не знает, что у этих людей дома? Теперь можно сильно усомнится в том, что для этой уволенной женщины украинский язык станет ближе. Есть люди, которые его не знают и этот факт нельзя отбрасывать. В целом, очень неприятная история. Чем больше людей заставлять что-то делать, тем больше они будут сопротивляться. Можно было обойтись без таких мер".

"Когда уже нас перестанут сортировать", - задается риторическим вопросом Валерий Хачава.

Наталия Гавриляка вспомнила картинку из детства и отметила, что "в странах, где социальный уровень высокий, даже не обращают внимание на вопросы языка".